Parece que el cine de terror da destellos de películas con premisas diferentes o peculiares, primero fue “La hora de la desaparición” ahora es “Good Boy”, la película que ha caudado conmoción en redes sociales.

A poco más de una semana de su primer tráiler oficial, Good Boy reunió más de dos millones de views, lo que la convirtió en uno de los filmes de terror con más expectativas a su alrededor.

¿De qué trata la película de terror que está causando conmoción en redes?

Cuando pensamos en el cine de terror solemos pensar en fantasmas, demonios o cualquier otra amenaza paranormal, al parecer Good Boy romperá esa línea, el film dirigido y escrito por Ben Leonberg juega con la idea de que los perritos pueden ver y sentir cosas que nosotros no logramos observar.

De acuerdo a la sinopsis de IMDb: “Un perro fiel se muda a una casa rural con su dueño Todd, solo para descubrir fuerzas sobrenaturales acechando en las sombras. Mientras entidades oscuras amenazan a su compañero humano, el valiente cachorro debe luchar para proteger a quien más ama”.

Good Boy: ¿de qué trata la película de terror que está causando conmoción en redes?; conoce su fecha de estreno en México

¿Cuándo se estrena en México?

Good Boy es la historia de Indy, un lomito que ve amenazada su tranquila vida junto con su familia cuando algo extraño y oscuro aparece en su casa, al ser él el único que logra verlo comienza a hacer lo imposible para detener a esa mala entidad.

Gracias al éxito del trailer y su aumento en la búsqueda surge la duda de cuándo podrá verse en el país, después de su paso por varios festivales, podrá verse en México a partir del 3 de octubre.

