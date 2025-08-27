El famoso actor mexicano, Tenoch Huerta visitó el programa “La Resolana” de El Capi Peréz, donde por momentos se comentó la relación que su personaje Namor mantiene con La Mujer Invisible.

A finales de marzo Marvel anunció en un vídeo larguísimo los actores que serán parte de lo que será su más grande producción, Avengers: Doomsday, allí se confirmó que Huerta volverá a interpretar al rey del mar y sus profundidades.

Tenoch Huerta habla sobre su relación con Vanessa Kirby en Avengers: Doomsday; así fue trabajar en el set

Tenoch releva grabación con Vanessa Kirby

En algunos de los cómics se aborda la relación que Sue Storm mantiene con Namor, un vínculo amoroso pero complejo, la primera vez que se narró su historia fue en Fantastic Four #4 de 1962, desde ese momento la presencia de Namor en la vida de Sue representa un problema para ella y para su familia (Los 4 fantásticos).

La visita de Tenoch a el programa que conduce El Capi Pérez abordó lo que se espera de su personaje y la relación de Sue y Namor. Ante la pregunta del Capi sobre si ha escuchado que Vanessa a hablado de Namor, Tenoch comentó: “Gracias Vanessa, te mando un saludo, además gran compañera de trabajo” entre risas y un poco apenado.

La situación no quedó allí, ya que también el Capi interpretó al doctor Reed Richards, quien le reclama su relación con su esposa, a lo que Tenoch contestó: “primero que nada, buenas noches socio, y por último la presencia de la Mujer Invisible que le pregunte por que no le ha llamado".

