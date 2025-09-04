Giorgio Armani, el reconocido diseñador italiano falleció hoy, 4 de septiembre, a los 91 años.

La marca de ropa que porta su nombre nació en 1975, junto con su amigo Sergio Galeotti, quien lo convenció de hacer su propio negocio mientras trabajaba para otro diseñador.

Armani nació al norte de Italia, en la ciudad de Piacenza, el 11 de julio de 1934, después de estudiar medicina y pasar una temporada en las fuerzas armadas, encontró trabajo como escaparatista en una de las grandes tiendas departamentales de Milán, donde su pasión por la moda comenzó.

Usuarios rinde tributo al diseñador italiano en X

La noticia tomó por sorpresa a miles de personas, aunque se conocía que su salud no era la mejor, pues se recuperaba de una enfermedad que su familia decidió nunca revelar, usuarios en redes decidieron reaccionar a la muerte del famoso modista.

Despiden a Giorgio Armani con las mejores frases e imágenes; usuarios le rinden tributo al diseñador italiano en X

