Demon Slayer: El Castillo Infinito; Cinemex lanza vasos coleccionables de la película y revela fecha de venta

Demon Slayer: El Castillo Infinito está a unos días de estrenarse, la película de anime es todo un fenómeno de entretenimiento, en Japón se convirtió en sólo tres semanas en la película de anime más taquillera de la historia, superando a títulos como “Your name” o “El Viaje de Chihiro".

El gran filme llegará a los cines de México el 11 de septiembre, y mientras aumenta el hype entre sus seguidores, una de las grandes cadenas de cines en México anunció coleccionables que podrían terminarse pronto.

Cinemex lanza vasos coleccionables de la película

A través de un vídeo de sólo nueve segundos, Cinemex anunció en TikTok los cinco vasos coleccionables que estarán a la venta el día del estreno de la película, los cuales están inspirados en los protagonistas del film: Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira.

A sólo 12 horas del anuncio el video ya cuenta con más de 5 mil vistas y usuarios preguntando qué costo tendrán, aunque por el momento Cinemex no ha compartido el precio, lo que es una realidad es que cada detalle enriquecerá la experiencia de la película cuando llegue a los cines.

@cinemexoficial ¡La espera terminó, cazadores! Este 11 de septiembre llega Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Castillo Infinito a Cinemex, Y para vivirlo como se debe, tendremos vasos coleccionables edición especial, disponibles a partir del día del estreno. #demonslayer #demonslayerkimestunoyaiba ♬ Anime Run Energy - Ausku Studio

Anuncian trailer oficial

Las sorpresas alrededor de la película siguen, ayer el canal de Youtube de Sony Pictures México compartió el tráiler oficial doblado de la película, lo que generó más cercanía para sus millones de seguidores, pues podrán escuchar a sus personajes favoritos en español latino.

El doblaje de la película contará con voces reconocidas, algunos de los nombres que destacan son Iván Bastidas como Tanjiro Kamado, José Luis Piedra como Zenitsu Agatsuma, Marc Winslow como Inosuke Hashibira, Cristina Hernández como Shinobu Kocho y José Antonio Toledano como Kaigaku.

