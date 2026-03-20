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La Fiscalía General de la Nación identificó a una peligrosa banda delincuencial que operaba en sitios exclusivos de y llamó la atención que utilizaban como fachada una para cometer los millonarios hurtos.

Autoridades identificaron 5 eventos en más de 4 localidades de la capital, en los que los delincuentes amenazaban con e incluso con herramientas poco usuales como taladros, para que las víctimas les entregaran todas sus pertenencias y salir huyendo en el vehículo médico.

Taladros y la ambulancia

EL TIEMPO investigó y estableció que por los hechos ya fueron capturados Ana Yasiris Mena Mena, alias La Negra, Wilmer Yesid Jiménez Ardila y Fabián Octavio Chivatá Giraldo.

La Fiscalía aseguró que los señalados están implicados en al menos cinco robos cuya cuantía supera los 145 millones de pesos.

Para las autoridades fue clave rastrear la ambulancia Hyundai Starex de placas QEF052 en la que realizaban los hurtos y cuyo conductor era Wilmer Jiménez. Por su parte, Chivatá Giraldo simulaba ser auxiliar de enfermería.

Delincuentes en Bogotá, Colombia usaban ambulancia para cometer delitos. Foto: EL TIEMPO.
Delincuentes en Bogotá, Colombia usaban ambulancia para cometer delitos. Foto: EL TIEMPO.

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Uno de los casos que se les atribuye ocurrió el 30 de agosto de 2024 a las 11 de la mañana. Según el ente acusador, dos mujeres de la banda ingresaron a la propiedad de la víctima en el barrio San Patricio, norte de Bogotá.

En ese momento, las mujeres simularon llamadas y una ambulancia se estacionó en frente de la casa. Del vehículo salieron 8 sujetos que abordaron a la víctima.

Según el relato, 3 de ellos amordazaron y amarraron de pies y manos a la víctima, y se subieron en una camioneta Chevrolet para dirigirse hacia otra vivienda del hombre ubicada en el barrio Multicentro, norte de Bogotá, con el fin cometer otro hurto.

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En ese viaje, señala el ente acusador, le realizaron una videollamada a la esposa de la víctima, amenazándola con un arma de fuego en su boca y con que le iban a cortar los dedos si no daba información.

"Amenazándolo con un taladro en su cabeza diciéndole que le iban a perforar el cráneo sino le entregaban sus pertenencias y objetos de valor", aseguró el fiscal José Eduardo Martínez.

El hurto ascendió a 95 millones de pesos, y se llevaron una camioneta, tarjetas de crédito, joyas y equipos tecnológicos.

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En los meses en los que la Fiscalía identificó los hechos delictivos, a la ambulancia le aparecen 5 comparendos por transitar en el carril de TransMilenio y realizar 'piques'.

De hecho, fue inmovilizada en septiembre de 2024 y se indaga por qué estaba rondando nuevamente por Bogotá. Ahora las autoridades rastrean a la mujer dueña de la ambulancia, que siempre iba escoltada por motocicletas.

El restaurante chino

EL TIEMPO investigó y estableció que la banda también estuvo involucrada en otro atraco a un restaurante chino en la localidad de Teusaquillo.

Imágenes de la cámara de vigilancia al restaurante Casa Mandarín. Foto: EL TIEMPO.
Imágenes de la cámara de vigilancia al restaurante Casa Mandarín. Foto: EL TIEMPO.

Los hechos ocurrieron el 17 de octubre de 2024 en el restaurante Casa Mandarín, ubicado en el barrio Palermo, Teusaquillo. En ese momento, Dos integrantes de la banda se hicieron pasar como comensales y cuando el dueño iba a cerrar el restaurante ingresaron otras tres personas con armas de fuego y lo amenazaron junto a sus empleados, quitándoles todas sus pertenencias.

En el lugar robaron dinero de la caja, joyas de los clientes y celulares.

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Ese episodio y otros seguimientos hechos por la Fiscalía permitieron establecer que el vehículo participó en dos casos más.

Uno de ellos, fue un atraco a una bomba de gasolina en el sur de Bogotá y otro, cuando ingresaron a un inmueble desocupado en la localidad de Suba, de donde se llevaron más de 7 millones de pesos en materiales.

Falsos accidentes

EL TIEMPO estableció que el nombre de uno de los capturados -Wilmer Jiménez Ardila- ya había aparecido en una investigación de este diario en 2025 cuando una ambulancia simulaba accidentes de tránsito para ejecutar atracos en Cundinamarca.

En ese momento, este diario habló con el dueño del vehículo quien aseguró que desde agosto de 2023 negoció el vehículo con Jiménez Ardila.

Los capturados fueron imputados por los delitos de hurto calificado agravado y secuestro extorsivo agravado. Ninguno aceptó cargos y un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

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gs/bmc

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