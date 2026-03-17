Más Información
Pódcast de Luisa Alcalde busca “difundir ideales" de Morena... pero oculta sus gastos; sólo en Meta desembolsó casi 300 mil pesos
Plan B de reforma electoral va al Senado, anuncia Sheinbaum; en esto consiste el proyecto de la Presidenta
FGR tiene su opinión: Sheinbaum sobre falta de resguardo a cabañas de “El Mencho”; Ernestina Godoy debe explicar, indica
UNAM crea Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial; busca salvaguardar la integridad académica y la propiedad intelectual
"Puede ser, vamos a ver"; es posible que en la próxima legislatura envíe reforma para pluris, adelanta Sheinbaum
Una carta, una pausa, y el rechazo a peticiones; los jaloneos entre México y España por las disculpas de la Conquista
Bogotá. El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró que los bombardeos de Ecuador en la frontera con Colombia han dejado "27 cuerpos calcinados" y afirmó que la explicación sobre los ataques "no es creíble", en aparente referencia a la declaración que dio esta mañana el presidente de ese país, Daniel Noboa.
"Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias, muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales", escribió Petro en X.
El mandatario también indicó que los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador "no parecen ser ni de los grupos armados" porque no tienen aviones, ni de la fuerza pública de Colombia porque él "no ha dado esa orden".
Lee también Presidente de Ecuador desmiente denuncia de Petro sobre supuestos bombardeos en Colombia; "sus declaraciones son falsas"
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]