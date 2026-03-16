Con decenas de famosos, música en vivo y hasta un pastel de cinco pisos, así fue como Carlos Rivera celebró su cumpleaños número 40.

Este fin de semana el exacadémico reunió a amigos, estrellas de la música, políticos y artistas en una espectacular fiesta que combinó un ambiente íntimo con detalles de lujo. El lugar de la gala fue Casa Huamantla, una histórica casona, propiedad del cantante y ubicada en su natal Tlaxcala.

Entre los asistentes destacaron Omar Chaparro, Ana Brenda Contreras, Kristal Silva, Ximena Navarrete, Anahí, Tanía Rincón, Mauricio Mancera y el productor Dio Lluberes, quienes compartieron parte de la celebración en redes sociales.

Pandora amenizó la noche y puso a cantar a los asistente. Foto: Instagram

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Uno de los momentos que más llamó la atención entre los usuarios fue el mini concierto que Pandora ofreció para los invitados; y es que, ademádes de intepretar varios de sus éxitos, la agrupación decidió improvisar y ventarse un palomazo con Río Roma, el festejado y Cynthia Rodríguez, esposa de Rivera.

"Estrenando el show de Pandora 40 casi en familia (mucha cara conocida) en el cumpleaños 40 de mi compadre Carlos Rivera. Cantamos y cantaron sin parar, hasta patada de padrinazgo hubo. Larga vida Carlos, te quiero con todo el corazón compadre", escribió Isabel Lascurain junto a varios videos de la fiesta.

Por si esto fuera poco, Laura León se sumó a las actuaciones en vivo. La llamada "Tesorito" tomó el micrófono para interpretar "Suavecito", tema que puso a bailar y cantar al cumpleañero y sus amigos.

Además de invitados famosos, la fiesta tuvo momentos de música en vivo. Foto: Instragram.

Días antes, el exacadémico platicó con EL UNIVERSAL sobre la etapa en la que se encuentra y confesó que ni en sus mejores años se habría imaginado lo feliz y plena que es su vida:

“Estoy en una etapa de estabilidad, en el lugar donde quiero estar. No me imagino en otro con la música, con esta gira, y en mi vida personal ni se diga. Si pienso en cómo me veía a esta edad, es mucho mejor de lo que imaginaba”, dijo.

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