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Ocho pasajeros de una unidad de resultaron lesionados la mañana de este martes tras un choque con una pipa sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la zona de Tepalcates, en la alcaldía Iztapalapa.

El incidente ocurrió frente a la tienda , donde una unidad de transporte público (TP) colisionó con una pipa, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia en el punto.

De acuerdo con los primeros reportes, los ocho pasajeros lesionados reciben atención por parte de en el lugar.

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Testigos señalaron que el percance se registró alrededor de las 5:30 de la mañana, momento desde el cual se mantenía la espera de para la valoración de los afectados.

La zona presenta afectaciones a la circulación mientras continúan las labores de atención y retiro de las unidades siniestradas. Autoridades capitalinas ya realizan las primeras indagatorias para determinar las causas del choque.

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mahc/LL

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