Un hombre de 42 años y su hijo menor de edad fueron asesinados a balazos la tarde de este viernes en calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, tras una agresión directa perpetrada por dos sujetos que lograron escapar a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con información oficial, las víctimas viajaban a bordo de una motocicleta eléctrica cuando fueron interceptadas en la zona de avenida Circunvalación y José Joaquín Herrera. En ese punto, los agresores les dispararon de manera directa y huyeron del lugar.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron tras el reporte de detonaciones de arma de fuego. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) confirmaron que tanto el adulto como el menor ya no contaban con signos vitales debido a las lesiones por proyectil de arma de fuego.

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Tras la agresión, policías capitalinos desplegaron un operativo en la zona y realizaron un cerco virtual mediante el análisis de cámaras de videovigilancia para ubicar a los probables responsables. Como resultado, fue localizada y asegurada la motocicleta presuntamente utilizada por los agresores, la cual fue abandonada sobre avenida Circunvalación, a la altura de la calle Misioneros.

La circulación vehicular fue cerrada en la zona de Vidal Alcocer con dirección a San Pablo, mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes.

El agente del Ministerio Público fue notificado de los hechos e inició la carpeta de investigación, además de ordenar los peritajes para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

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