Ginebra. Un hombre apuñaló e hirió a tres personas en lo que las autoridades describieron como un “acto de terror” en la estación de tren de la ciudad suiza de Winterthur antes de ser arrestado.

El ataque ocurrió poco antes de las 8:30 de la mañana. El sospechoso, que fue arrestado cinco minutos después de que se alertó a los servicios de emergencia, es un ciudadano con doble nacionalidad suizo-turca de 31 años que vive en Winterthur, dijo el jefe de la policía regional, Marius Weyermann.

Winterthur llamó la atención de las autoridades en 2015 por distribuir propaganda del grupo extremista Estado Islámico. En los últimos días, fue llevado a un centro psiquiátrico después de llamar al número de emergencia de la policía y hacer “comentarios confusos”, pero se fue el miércoles después de que un médico determinó que no era peligroso.

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Tres hombres suizos, de 28, 43 y 52 años, resultaron heridos en el ataque del jueves. Los dos primeros fueron dados de alta o estaban a punto de ser dados de alta de los hospitales a media tarde, dijo Weyermann. El mayor seguía hospitalizado después de una operación por una lesión en el muslo.

Ataque en estación de tren en Suiza "acto de terror”

Los investigadores creen que el atacante actuó solo.

Mario Fehr, el principal funcionario de seguridad de la región de Zúrich, describió el ataque como “un malvado acto de terror”. Dijo que el sospechoso nació en Suiza y obtuvo la ciudadanía suiza en 2009, y aparentemente pasó gran parte de los últimos dos años en Turquía.

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Winterthur es una ciudad con alrededor de 123 mil habitantes ubicada en el noreste del país, cerca de la ciudad más grande de Suiza, Zúrich.

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