Luego que las Fuerzas Armadas de México abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", en redes sociales se difundieron mensajes e imágenes falsas, como una estrategia del crimen organizado para sembrar terror, aseguró la Grisel Salazar Rebolledo, investigadora del Departamento de Ciencia Social y Política de la Universidad Iberoamericana.

"Este fin de semana, vimos ánimos de contrarrestar la oleada de desinformación, pero los datos muestran que si bien son valiosos, la velocidad a la que circulan las noticias falsas suele superar casi en un mil por ciento los esfuerzos de verificación", explicó la especialista sobre medios y política.

El pasado domingo 22 de febrero, el Gabinete de Seguridad informó que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) realizó cerca de 252 bloqueos en 20 estados de México y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) la cifra de autos robados asciende a 631 en todo el país.

Lee también La narconómina de "El Mencho": claves, sueldos y flores para San Judas; esto ganaban pistoleros, "halcones" y "comandantes" del CJNG

La muerte de "El Señor de los Gallos" desató una ola de violencia sin precedentes, que no se había visto desde "El Culiacanazo", cuando el Ejército Mexicano detuvo a Ovidio "El Chapito" Guzmán en 2019, pero las acciones de El Cártel de Sinaloa fueron sólo en un estado.

En redes sociales, donde también el crimen organizado es un usuario, afirma Salazar Rebolledo, se distribuyeron rápidamente mensajes alarmistas sobre ataque a civiles, videos y fotos sacadas de contexto o creadas con Inteligencia Artificial (IA), uno de los casos más impactantes fue el de un avión incendiándose en el Aeropuerto de Guadalajara.

Para el crimen organizado difundir información falsa forma parte de sembrar pánico entre la población, aunque, la experta no descarta usuarios malintencionados. "Vimos que mucha gente adoptar un toque de queda voluntario, entre sí era verdad o no, pues mejor no sales de tu casa", explicó.

Lee también El Cártel del Milenio, la cuna de “El Mencho” para ascender en el mundo criminal; así rompió con el Cártel de Sinaloa para crear el CJNG

Estrategia de terror en redes para demostrar poderío: Grisel Salazar

La redes sociales ofrecen una medio gratuito y masivo para un mensaje, para una "estrategia de posicionamiento, incluso de confrontación con el gobierno".

"Cualquier persona con acceso a una computadora o un celular puede crear fotos con inteligencia artificial y replicar gráficos que parecen auténticos. Entonces, dado el bajo costo y los alcances que puede tener, por supuesto que es una estrategia muy eficaz", aseguró.

Además, esta estrategia de terror del crimen organizado, según la especialista, tiene dos dimensiones: muestra poderío en el territorio físico y crea una dimensión narrativa que usa para paralizar ciudades sin que el gobierno sea capaz de controtarlo.

Lee también “El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

Estos mensajes, de acuerdo con Salazar, muestran "poder territorial, poder frente al gobierno y poder para imponer terror, es muy poderoso para consolidar su dominio", advirtió.

La especialista en mass media criticó que los medios de comunicación que por ganar la nota no verifican la información que llega a sus redacciones.

"Hay una responsabilidad compartida, por un lado nosotros como usuarios adoptar estrategias de alfabetización mediática, pero los medios deben ser responsables en la información que publican en estos momentos de crisis, tomando en cuenta las consecuencias éticas que esto tiene", aseveró Salazar.

Lee también Detención de "El Mencho" hubiera desatado violencia extrema o terrorismo para liberarlo, considera experto; inició guerra por territorio, dice

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc