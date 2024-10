La tarde del 17 de octubre de 2019 la capital de Sinaloa se tornó en zona de guerra. Corrió la versión de la detención de unos de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán y se desató el caos.

Todo inició alrededor de las 15:30 horas, cuando la población estaba en la calle o sus trabajos. Los primeros informes hablaban de bloqueos en todos los accesos de Culiacán, decena de vehículos con hombres armados, algunos con armas calibre 50 montadas en camiones de redilas, circulaban por distintas colonias de la ciudad.

En redes sociales circulaban videos de balaceras en avenidas y la población atrincherada en restaurantes, centros comerciales o cualquier lugar donde se pudieran refugiar. Muchos no llegaron a sus casas hasta el día siguiente.

“Culiacanazo”, este fue el saldo de muertos por intento de capturar a Ovidio Guzmán. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Había reportes de personas despojadas de sus vehículos por hombres armados y decenas de reos se fugaron del penal de Aguaruto.

La violencia y el caos generalizado duró al menos cinco horas, pero la tensión se extendió durante días. Veinticuatro horas después continuaban los reportes de caravanas con decenas de camionetas de lujo circulando a toda velocidad por las principales avenidas de Culiacán, como dejando claro quién manda en el territorio. Este día se conoce en Sinaloa como el Jueves Negro o el Culiacanazo.

La detención de Ovidio

El detonante fue un operativo pésimamente ejecutado en el que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvo a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La aprehensión duró alrededor de tres horas y media, de acuerdo con la cronología dada a conocer en la conferencia mañanera del 30 de octubre de ese año, en la que el gobierno federal intentó justificar el fracaso de la operación.

La detención de Ovidio tuvo lugar alrededor de las 15:15 horas en el fraccionamiento de Tres Ríos.

Ovidio Guzmán. Foto: Archivo

En un video difundido por el gobierno federal de los hechos se observa el momento de la detención y un militar le exige: “Dile a tu gente que pare todo”.

Un elemento de la Sedena le pasa un celular, al parecer el mismo que usaba al ser detenido. Habla por teléfono y ordena: “Ya paren todo, ya me entregué, ya paren todo, por favor. Ya tranquilos, ya ni modo... Ya no quiero pedos, ya no quiero que haya desmadre, por favor”. Habría hablado con su hermano Archivaldo.

La gente de Los Chapitos no paró

Casi al mismo tiempo se reportaba que vehículos con gente armada rodeaban las bases militares de operaciones en Cosalá, Costa Rica y El Fuerte, Sinaloa, así como retención de personal militar de dichas bases. Hombres armados amenazaron con atacar a los militares y sus familias.

Incluso, circularon videos de civiles desarmando a militares. También tomaron los alrededores del aeropuerto de Culiacán.

Alrededor de las 18:49 horas se da la orden “por decisión colegiada del Gabinete de Seguridad Federal” de liberar a Ovidio para detener la violencia.

Violencia en Sinaloa. Foto: Archivo

En su momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la decisión de liberar a Ovidio fue la correcta porque “por encima de las leyes está la vida humana”. También dijo: “quién sabe cuántos hubiesen perdido la vida el jueves, por eso apoyé y respaldé la decisión que tomó el gabinete de seguridad pública”.

El saldo oficial del día fue de ocho personas muertas y 19 heridas, entre ellas varios pobladores ajenos a la situación.

Ovidio Guzmán fue finalmente detenido en un operativo realizado el 5 de enero de 2023, en un hecho que se conoce como el segundo Culiacanazo.

Cinco años después

Al paso de cinco años, Culiacán se encuentra de nuevo sumida en la violencia por la guerra entre Los Chapitos y Los Mayitos. Este conflicto tiene como origen la detención en Estados Unidos de Ismael "El Mayo" Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la versión dada por el propio Zambada en una carta, Joaquín Guzmán López, hermano de Ovidio, lo habría traicionado y llevado contra su voluntad a Estados Unidos para entregarlo a las autoridades de ese país, hecho que generó un cisma al interior del Cártel de Sinaloa.





