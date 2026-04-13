Más Información

Reportan derrame en la refinería de Pemex en Deer Park; ocurre en canal de navegación de Houston

Reportan derrame en la refinería de Pemex en Deer Park; ocurre en canal de navegación de Houston

Gobierno de Quintana Roo gestiona vuelos para afectados por cancelaciones de aerolínea Magnicharters; serán reubicados

Gobierno de Quintana Roo gestiona vuelos para afectados por cancelaciones de aerolínea Magnicharters; serán reubicados

Paro escalonado en el Metro CDMX; sindicato y gobierno confrontan posturas

Paro escalonado en el Metro CDMX; sindicato y gobierno confrontan posturas

Aerolínea Magnicharters cancela vuelos; SICT coordina apoyo a usuarios afectados con otras aerolíneas

Aerolínea Magnicharters cancela vuelos; SICT coordina apoyo a usuarios afectados con otras aerolíneas

Muere Henry, el niño que fue herido en incendio de una tienda en Valle de Chalco; sufrió quemaduras en el 80 % de su cuerpo

Muere Henry, el niño que fue herido en incendio de una tienda en Valle de Chalco; sufrió quemaduras en el 80 % de su cuerpo

Crisis en Magnicharters cancela vuelos; resurge caso de piloto que retuvo avión de la aerolínea por supuestos adeudos

Crisis en Magnicharters cancela vuelos; resurge caso de piloto que retuvo avión de la aerolínea por supuestos adeudos

México es ejemplo económico pese a entorno global adverso, afirma Sheinbaum; Ebrard destaca negociación del T-MEC

México es ejemplo económico pese a entorno global adverso, afirma Sheinbaum; Ebrard destaca negociación del T-MEC

PAN denuncia “evidente fracaso” en política energética del gobierno; pide transparentar situación financiera y operativa de Pemex

PAN denuncia “evidente fracaso” en política energética del gobierno; pide transparentar situación financiera y operativa de Pemex

Regreso de vacaciones, minuto a minuto; revisa en vivo cierre de carreteras y tramos afectados

Regreso de vacaciones, minuto a minuto; revisa en vivo cierre de carreteras y tramos afectados

Aumenta decomiso de maquinitas del crimen; aseguramiento de tragamonedas se dispara 427%

Aumenta decomiso de maquinitas del crimen; aseguramiento de tragamonedas se dispara 427%

Iglesia se pronuncia en contra de la “Ley Trasciende”; lo importante es eliminar el sufrimiento, no la vida, argumenta

Iglesia se pronuncia en contra de la “Ley Trasciende”; lo importante es eliminar el sufrimiento, no la vida, argumenta

Sheinbaum inaugura primer Polo de Bienestar en Tlaxcala; destaca inversión nacional y extranjera de 540 mdd

Sheinbaum inaugura primer Polo de Bienestar en Tlaxcala; destaca inversión nacional y extranjera de 540 mdd

Budapest.— La oposición de , liderada por el conservador Péter Magyar, puso fin ayer a 16 años de gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán al ganar en las elecciones legislativas una “supermayoría” que le dará más de dos tercios de los escaños en el próximo Parlamento.

De acuerdo con un recuento oficial, con 98.15% de las mesas electorales, Tisza, el partido de Magyar, obtuvo 138 de los 199 escaños con 53.56% de los votos, frente a 55 escaños y 37.86% de los sufragios para el partido Fidesz de Orbán.

Con estos resultados, Magyar podrá hacer realidad sus promesas electorales para dar marcha atrás al “sistema mafioso” de Orbán, desde años en conflicto con la Unión Europea (UE) por no respetar los preceptos del Estado de derecho.

Lee también

La jornada electoral estuvo marcada por una participación históricamente alta, con 79.5%, el nivel más alto registrado en este país excomunista desde la caída del Telón de Acero en 1989.

Desde su victoria electoral del año 2010, el Fidesz había enmendado en solitario, sin consultar con la oposición, la Constitución, reformado varias veces la ley electoral y mermado derechos civiles, de libertad de prensa, así como del sistema de justicia.

Además de enfrentarse a las instituciones durante años, Orbán se había posicionado como un arduo crítico de Ucrania y defensor de los intereses de Rusia, de la que Hungría depende energéticamente.

Lee también

Orbán reconoció su derrota rápidamente. “Los resultados de la elección son claros y comprensibles; para nosotros, son dolorosos, pero inequívocos”. Prometió un cambio de sistema.

“Nuestro lugar está con la UE”

En su discurso de victoria, Magyar prometió que el país centroeuropeo será bajo su gobierno “un fuerte aliado de la UE y de la OTAN”.

“El lugar de nuestra patria estuvo, está y estará en la UE”, añadió,

“Hemos liberado a Hungría”, proclamó Magyar. “Juntos derrotamos el régimen de Orbán”, añadió.

Lee también

La debacle de Orbán, que había convertido su país de 9.5 millones de habitantes en un modelo de democracia iliberal, asesta también un golpe a los movimientos nacionalistas y de extrema derecha de todo el mundo. Es el caso en particular del campo MAGA del presidente estadounidense Donald Trump, quien envió al vicepresidente JD Vance para apoyar a Orbán en la recta final de campaña.

“Es una derrota estruendosa para el autoritarismo, cuyo eco va mucho más allá de las fronteras de Hungría”, apuntó el centro de reflexión estadounidense Center for American Progress.

Europa, en cambio, estaba de fiesta. Varios dirigentes europeos felicitaron a Magyar, entre ellos el mandatario francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz, o el primer ministro polaco Donald Tusk, quien añadió en húngaro: “Rusos, vuelvan a casa”, en referencia a la cercanía de Orbán con Vladimir Putin. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró que “Hungría ha elegido Europa”. El ucraniano, Volodimir Zelensky, tendió la mano a Magyar para recomponer relaciones.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Alerta! Bancos cerrarán 3 días seguidos en mayo: estas son las fechas exactas. Foto: Especial

¡Alerta! Bancos cerrarán 3 días seguidos en mayo: estas son las fechas exactas

Tarjeta Dorada para Adultos Mayores requisitos, edad mínima y cómo tramitarla en 2026. Foto: Especial

Tarjeta Dorada para Adultos Mayores: requisitos, edad mínima y cómo tramitarla en 2026

Green Card. Foto: IA

¿Quiénes pueden solicitar la residencia permanente (Green Card) en Estados Unidos? Guía básica

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar de mayo-junio? Calendario tentativo de pagos. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar de mayo-junio? Calendario tentativo de pagos

Mundo de Coca-Cola. Foto: ChatGPT

Museo Mundo de Coca‑Cola en Atlanta: ¿Qué hay? ¿Cuánto cuesta? ¿Vale la pena visitarlo?