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Budapest. El primer ministro de , el ultranacionalista , aliado del presidente estadounidense, , reconoció este domingo su derrota ante el candidato opositor Péter Magyar, en una jornada electoral que pone fin a 16 años de régimen de Orbán.

"Para nosotros el resultado es doloroso pero ha dejado claro que no nos otorgado la responsabilidad de gobernar", dijo ante sus seguidores el mandatario magiar, cuyo partido Fisdez, obtuvo solo 56 de 199 escaños, con el 60% de los votos escrutados, frente a los 136 de Tisza, la formación de Magyar.

Poco antes, Magyar escribió en Facebook: "Viktor Orbán acaba de llamarme por teléfono y nos ha felicitado por nuestra victoria".

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En su mensaje, Orbán dijo que "tenemos que nuestras comunidades". También dijo haber llamado a Magyar para felicitarlo.

Agradeció a los dos millones y medio de votantes que han votado hasta ahora por su partido, Fidesz, y prometió que nunca los defraudará.

"Nunca nos rendimos, eso es algo que la gente sabe de nosotros, que nunca nos rendimos. Los días que tenemos por delante nos servirán para curar nuestras heridas".

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La jornada electoral estuvo marcada por un récord de asistencia.

Los 7.5 millones de electores en el país, así como los más de 500 mil registrados en el extranjero, pudieron elegir entre cinco partidos.

Orbán, de 62 años, se convirtió en una referencia de la internacional, tanto dentro como fuera de Europa por sus posturas contrarias a la inmigración y su oposición a los derechos LGTBQ y su rechazo al continuo apoyo de los occidentales a Ucrania en su guerra contra . Sin embargo, la ralentización de la economía impactó en su popularidad.

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Magyar afirmó al votar en Budapest que estos comicios eran una elección "entre el Este y Occidente, entre la propaganda y un debate público honesto, entre la y una vida pública íntegra".

El vicepresidente estadounidense, , visitó Budapest esta semana para apoyar a Orbán y criticar la injerencia de los "burócratas de Bruselas".

El propio Trump multiplicó los mensajes el viernes, prometiendo poner la "potencia económica" de al servicio de Orbán, que encarna la lucha contra la inmigración y la defensa de la "civilización occidental".

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Magyar se ha comprometido a mejorar los servicios públicos, en particular en la salud y la educación.

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