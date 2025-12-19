Reconstruir la confianza entre diputados será fundamental para mantener una buena armonía en el Congreso de la Ciudad de México tras la pelea y agresiones entre legisladoras del pasado lunes, consideró el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Andrés Atayde.

“Esto marca un precedente, sobre todo en términos de confianza. Se venía dialogando bien. El grupo parlamentario del PAN cree en el diálogo, pero para ello se necesitan dos partes. Ya tuvimos una primera comunicación [con Morena], creo vienen bien estos días de diciembre: reconstruir la confianza será fundamental, estamos listos para lo que venga”, expuso.

En entrevista con EL UNIVERSAL, precisó que es vergonzoso que sean noticia mundial por estos hechos, y dijo que estos días de asueto servirán para calmar los ánimos, aunque dejó en claro que estas acciones marcaron un precedente.

“Ganó la antipolítica. No hay motivo, razón ni circunstancia que justifique la violencia. La política trata de reconocer la pluralidad política y de cumplir la palabra. La mayoría se quiso imponer con lujo de violencia, y por eso terminaron votando solos. Es una vergüenza que seamos noticia mundial por esto. La responsabilidad es compartida y colectiva, pero definitivamente la mayoría se lleva la mayor parte”, expuso.

Andrés Atayde recordó que existía un acuerdo aprobado incluso por el oficialismo para que el nuevo órgano de transparencia fuera colegiado, como un mínimo contrapeso frente al Ejecutivo, acuerdo que fue revertido mediante una reserva de último momento.

“Acción Nacional propuso desde el inicio un órgano colegiado para evitar que la Contraloría fuera juez y parte. Morena traicionó ese acuerdo para imponer un órgano unipersonal que responde al gobierno y no a la ciudadanía”, afirmó.

El líder panista comentó que durante este periodo ordinario de sesiones que concluyó hubo avance en términos de productividad legis- lativa, tanto como grupo parlamentario como legislativo, en su conjunto. “La agenda del PAN es clara: combatir la inseguridad, mantenimiento al Metro y a escuelas, cero baches e inversión en la red hidráulica para evitar inundaciones”.

El miércoles, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, declaró que mantienen la apertura al diálogo con los otros partidos, pero advirtió que “el chantaje no va a pasar”. “Si gustan subirse al tren, sean bienvenidos”, dijo.