Lima. Las autoridades de Perú ampliaron una hora más el tiempo para sufragar este domingo en las elecciones generales tras los múltiples problemas registrados para abrir los centros de votación, especialmente en la capital Lima.

Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), anunció en una transmisión oficial a través de redes sociales que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aceptó el pedido del ente organizado de los comicios para ampliar en una hora el horario de votación.

Así, la jornada de votación se extenderá en todo el país hasta las 18:00 hora local.

Lee también Perú elige entre 35 candidatos; Fujimori, al frente

Numerosos locales de votación no pudieron abrir a las 7:00 hora local como estaba previsto debido a que no había llegado el material electoral para celebrar las elecciones que debe repartir la ONPE, mientras que en otros lugares hubo problemas de conexión y de suministro eléctrico para hacer funcionar impresoras y otros equipos.

La candidata a la Presidencia de Perú Keiko Fujimori (Fuerza Popular) había pedido extender dos horas la jornada electoral por los retrasos de apertura de casillas.

La hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) visitó la tumba de su padre al inicio de la jornada electoral.

Lee también Perú elige nueva presidencia: su impacto en México

La candidata presidental de Fuerza Popular, Keiko Fujimori (segunda a la der.), acudió a depositar flores a la tumba de su padre, Alberto Fujimori. FOTO: ERNESTO BENAVIDES. AFP

Más de 27.3 millones de peruanos están convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho presidentes en los últimos 10 años, en una espiral de crisis políticas.

En este proceso hay 35 candidatos presidenciales en contienda y ninguno tiene posibilidades de alcanzar la mitad más uno de los votos en la primera vuelta para ser declarado ganador, por lo que habrá una segunda ronda entre los dos aspirantes más votados el próximo 7 de junio.

Las encuestas muestran a Fujimori en primer lugar. En segungo lugar se ubica el empresario peruano y exalcalde de Lima Ricardo Belmont, de 80 años, candidato presidencial por el partido Obras.