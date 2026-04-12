Más Información

Aumenta decomiso de maquinitas del crimen; aseguramiento de tragamonedas se dispara 427%

Aumenta decomiso de maquinitas del crimen; aseguramiento de tragamonedas se dispara 427%

Aerolínea Magnicharters cancela vuelos programados para las próximas dos semanas; señala problemas logísticos

Aerolínea Magnicharters cancela vuelos programados para las próximas dos semanas; señala problemas logísticos

… y SICT detalla plan emergente tras fallas logísticas en Magnicharters; aerolíneas apoyarán a pasajeros varados

… y SICT detalla plan emergente tras fallas logísticas en Magnicharters; aerolíneas apoyarán a pasajeros varados

Regreso de vacaciones, minuto a minuto; revisa en vivo cierre de carreteras y tramos afectados

Regreso de vacaciones, minuto a minuto; revisa en vivo cierre de carreteras y tramos afectados

Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez celebran el bronce; apuntan a Los Ángeles 2028

Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez celebran el bronce; apuntan a Los Ángeles 2028

Salida de capital “golondrino” rompe récord desde 2020; registra en marzo 7 mil mdd

Salida de capital “golondrino” rompe récord desde 2020; registra en marzo 7 mil mdd

“Consumo de drogas en jóvenes, más presente que nunca”

“Consumo de drogas en jóvenes, más presente que nunca”

Marina atiende reporte de bolsas con presunto chapopote en playas de Veracruz; contenido corresponde a sargazo, afirma

Marina atiende reporte de bolsas con presunto chapopote en playas de Veracruz; contenido corresponde a sargazo, afirma

Impune, venta en redes de fauna exótica

Impune, venta en redes de fauna exótica

Detienen a David “Rambo” en Tulum por trata de personas y narcomenudeo; autoridades rescatan a tres víctimas en cuatro cateos

Detienen a David “Rambo” en Tulum por trata de personas y narcomenudeo; autoridades rescatan a tres víctimas en cuatro cateos

Década y media triste, crónica desde el interior de una familia de migrantes

Década y media triste, crónica desde el interior de una familia de migrantes

Escenas del cine mexicano

Escenas del cine mexicano

Lima. Las autoridades de ampliaron una hora más el tiempo para sufragar este domingo en las elecciones generales tras los múltiples problemas registrados para abrir los centros de , especialmente en la capital Lima.

Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), anunció en una transmisión oficial a través de redes sociales que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aceptó el pedido del ente organizado de los comicios para ampliar en una hora el horario de votación.

Así, la se extenderá en todo el país hasta las 18:00 hora local.

Lee también

Numerosos locales de votación no pudieron abrir a las 7:00 hora local como estaba previsto debido a que no había llegado el material electoral para celebrar las elecciones que debe repartir la ONPE, mientras que en otros lugares hubo problemas de conexión y de para hacer funcionar impresoras y otros equipos.

La candidata a la Presidencia de Perú (Fuerza Popular) había pedido extender dos horas la jornada electoral por los retrasos de apertura de casillas.

La hija y heredera política del exmandatario (1990-2000) visitó la tumba de su padre al inicio de la jornada electoral.

Lee también

La candidata presidental de Fuerza Popular, Keiko Fujimori (segunda a la der.), acudió a depositar flores a la tumba de su padre, Alberto Fujimori. FOTO: ERNESTO BENAVIDES. AFP
La candidata presidental de Fuerza Popular, Keiko Fujimori (segunda a la der.), acudió a depositar flores a la tumba de su padre, Alberto Fujimori. FOTO: ERNESTO BENAVIDES. AFP

Más de 27.3 millones de peruanos están convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho presidentes en los últimos 10 años, en una espiral de .

En este proceso hay 35 candidatos presidenciales en contienda y ninguno tiene posibilidades de alcanzar la mitad más uno de los votos en la primera vuelta para ser declarado ganador, por lo que habrá una segunda ronda entre los dos aspirantes más votados el próximo 7 de junio.

Las encuestas muestran a Fujimori en primer lugar. En segungo lugar se ubica el empresario peruano y exalcalde de Lima Ricardo Belmont, de 80 años, candidato presidencial por el partido Obras.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Alerta! Bancos cerrarán 3 días seguidos en mayo: estas son las fechas exactas. Foto: Especial

¡Alerta! Bancos cerrarán 3 días seguidos en mayo: estas son las fechas exactas

Tarjeta Dorada para Adultos Mayores requisitos, edad mínima y cómo tramitarla en 2026. Foto: Especial

Tarjeta Dorada para Adultos Mayores: requisitos, edad mínima y cómo tramitarla en 2026

Green Card. Foto: IA

¿Quiénes pueden solicitar la residencia permanente (Green Card) en Estados Unidos? Guía básica

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar de mayo-junio? Calendario tentativo de pagos. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar de mayo-junio? Calendario tentativo de pagos

Mundo de Coca-Cola. Foto: ChatGPT

Museo Mundo de Coca‑Cola en Atlanta: ¿Qué hay? ¿Cuánto cuesta? ¿Vale la pena visitarlo?