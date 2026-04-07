Desde finales de 2025 la actual administración del ayuntamiento de Yahualica denunció a la expresidenta municipal Danniela Julemmy Vázquez González y a su hermano, Édgar Eduardo Vázquez González, hoy regidor, por un posible quebranto a la hacienda pública de aproximadamente 50 millones de pesos, sin embargo el caso no avanza en la Fiscalía Anticorrupción, señaló la actual alcaldesa Wendy Limón Ruvalcaba.

La edil explicó que durante el ejercicio de su administración, iniciada el 1 de octubre de 2024 detectaron que el gasto de combustible era mucho menor al que se reportaba en los registros de la administración anterior, por lo que comenzaron a hacer una revisión más profunda.

Señaló que se ha documentado que entre el 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024 el ayuntamiento encabezado por Vázquez González erogó 15 millones 570 mil pesos en combustible, mientras que del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025 –es decir, durante el primer año de gobierno de Limón Ruvalcaba– se gastaron poco más de 7 millones en combustibles, lo que hace suponer que durante el trienio pasado el daño al erario pudo ser de más de 21 millones de pesos.

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Además, reveló que hay un evidente conflicto de intereses en este caso pues la exalcaldesa y su hermano -quien hoy ocupa un lugar en el cabildo- son dueños de la gasolinera a la que el ayuntamiento compraba los combustibles.

“En 2018 el ayuntamiento debía 8 millones 320 mil pesos de gasolina (a la empresa de la exedil y su hermano), pero durante la pasada administración la deuda creció hasta casi 20 millones de pesos”, precisó Limón en conferencia de prensa.

Informó que para solventar esa deuda, durante una sesión de cabildo la exalcaldesa logró que el ayuntamiento otorgara como pago a la empresa de su familia 15 terrenos propiedad del municipio que en suma miden 29 mil metros cuadrados y cuestan hoy más de 50 millones de pesos.

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Insistió en que no se explica el excesivo gasto en combustibles, sobre todo cuando se dejó un parque vehicular ruinoso y con muchos autos sin funcionar.

Limón recordó que las denuncias se interpusieron el 5 de noviembre y el 16 de diciembre de 2025, por lo que espera que el nuevo fiscal anticorrupción de Jalisco, Eduardo Cipriano Manzanilla, quien asumió el cargo en febrero pasado, pronto atienda el caso.

Solicitó también la destitución de Édgar Eduardo Vázquez González como regidor, pues asegura que se han encontrado indicios de otras irregularidades que lo involucran y pronto se harán públicas.

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Finalmente responsabilizó a la exedil y a su hermano de cualquier cosa que pueda sucederle porque a pesar de que no ha recibido amenazas, dijo que muchos ciudadanos que están aportando pruebas de más presuntas irregularidades le han hecho saber que están preocupados por su seguridad.

Danniela Julemmy Vázquez González llegó a la presidencia municipal en 2021 con Movimiento Ciudadano, pero en 2024, cuando el partido se negó a postular a su hermano como candidato a la alcaldía, ambos se fueron al PRI.

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