Cuernavaca, Mor.- La comunidad LGBTIQ+ condenó el asesinato de su compañera “Sabrina”, una mujer trans acribillada durante la madrugada de este martes en el municipio de Tlayacapan, oriente del estado.

El ataque armado fue perpetrado sobre la carretera Yautepec–Tlayacapan, a la altura de la colonia Las Vivianas, donde vecinos reportaron detonaciones cerca de un negocio de micheladas conocido como “El Jacalito”.

Los primeros respondientes acudieron al sitio y localizaron a la víctima tendida sobre la vía pública con heridas de arma de fuego. De acuerdo con versiones de testigos, los agresores huyeron a bordo de una motocicleta.

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Paramédicos que arribaron posteriormente confirmaron que la mujer trans ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones. La zona fue asegurada por corporaciones policiacas, mientras peritos realizaron las diligencias correspondientes y más tarde el cuerpo fue trasladado por el Servicio Médico Forense.

Alida Cristina, coordinadora de la marcha histórica por la diversidad en Morelos, exigió justicia para su compañera a quien describió como trabajadora, solidaria con las causas del movimiento por la diversidad sexual.

En el memorial de víctimas, instalado en las puertas del Palacio de Gobierno, Alida afirmó que a pesar del acompañamiento de la Fiscalía General del Estado y del propio Gobierno siguen los asesinatos de mujeres trans.

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“Esto es una exigencia porque soy una sobreviviente de muchas compañeras trans y vengo a exigir justicia por el asesinato. Con este crimen suman 25 víctimas en las últimas dos décadas. Que no quede impune este asesinato como muchos han quedado en el olvido de otras compañeras”, dijo.

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