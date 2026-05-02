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A mes y medio de la realización de la y ante la llegada de sus ciudadanos, la embajada de Estados Unidos en México emitió una serie de recomendaciones para mantener la durante su estancia en nuestro país.

La embajada, a cargo del embajador , compartió el número de emergencias 911 para estar en contacto con la policía, bomberos y servicio médico.

"Llame al 911 si está denunciando un delito que se está cometiendo o si alguien se encuentra en peligro inmediato", dijo.

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La representación diplomática destacó la asistencia permanente para ciudadanos estadounidenses en México.

"Si es posible, tenga a mano el nombre, la fecha de nacimiento y el número de pasaporte del ciudadano estadounidense", pidió.

"La embajada de EU está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, para brindar apoyo de emergencia a estadounidenses puede contactarse llamando al +5255 2579 2000", destacó.

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nro/bmc

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