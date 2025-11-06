Kanye West, también conocido como Ye, a través de X anunció que realizará un concierto en la Plaza de Toros "La México", en CDMX.

El artista de hip-hop promete reencontrarse con los fans luego de 17 años tras su última visita en 2008 en el Palacio de los Deporte.

¿Cuándo es el concierto de Kanye Weste en CDMX?

A través de redes sociales se comenzó a viralizar la imagen donde Kanye West anunció que dará un show único en CDMX en Monumental Plaza de Toros "La México" el próximo 30 de enero de 2026.

Poster del concierto de Kanye West en CDMX. Foto: Redes Sociales

(Información en desarrollo).