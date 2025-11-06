Más Información

Reasignan a Cultura mil 985 millones y a Ciencia 2 mil 500 millones en su presupuesto de 2026

El Louvre descuidó la seguridad por proyectos “visibles y atractivos”, advierte el Tribunal de Cuentas francés

Adriana Malvido presenta “La Reina Roja” en Madrid

Inauguran muestra de la XX Bienal Rufino Tamayo

Kim Manresa, el fotógrafo que pasó un día en la vida de 30 premios Nobel

¿Cómo navegar la incertidumbre del presente? Filósofos, escritores, historiadores y politólogos comparten esa misma duda 

, también conocido como Ye, a través de X anunció que realizará un concierto en la Plaza de Toros "La México", en CDMX.

El artista de hip-hop promete reencontrarse con los fans luego de 17 años tras su última visita en 2008 en el Palacio de los Deporte.

¿Cuándo es el concierto de Kanye Weste en CDMX?

A través de redes sociales se comenzó a viralizar la imagen donde Kanye West anunció que dará un show único en CDMX en Monumental Plaza de Toros "La México" el próximo 30 de enero de 2026.

Poster del concierto de Kanye West en CDMX. Foto: Redes Sociales
Poster del concierto de Kanye West en CDMX. Foto: Redes Sociales

(Información en desarrollo).

