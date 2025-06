El rapero Kanye West apareció hoy viernes en el juicio que enfrenta Sean “Diddy” Combs por cargos de tráfico sexual en Nueva York.

De acuerdo con Page Six, el exesposo de Kim Kardashian llegó acompañado de Christian “King” Combs, hijo del magnate musical, vistiendo el mismo conjunto de mezclilla blanca que el joven. Completó su atuendo con gafas oscuras y, antes de ingresar al tribunal de Manhattan, saludó a algunos fanáticos.

Cuando un reportero le preguntó si estaba ahí para apoyar a Diddy, West asintió con un breve “sí”, aunque evitó responder si testificaría a su favor.

El rapero Kanye West. Foto: Instagram oficial.

Debido a que su nombre no figuraba en la lista oficial de allegados entregada a los alguaciles, Kanye no pudo ingresar a la sala principal del tribunal. En su lugar, subió al piso 23 para seguir la audiencia desde una sala con transmisión en video. Permaneció cerca de 45 minutos antes de retirarse, acompañado de "King" y algunos guardaespaldas.

Un vínculo de admiración y colaboración

La relación entre Kanye y Diddy se ha construido durante años sobre una base de respeto mutuo. En 2022, durante los BET Awards, Kanye le entregó a Combs el Premio a la Trayectoria, llamándolo su “ídolo” e incluso revelando que influyó en decisiones personales, como su matrimonio con Kim Kardashian.

Por su parte, Diddy ha reconocido públicamente que West fue clave para recuperar su amor por el hip-hop en 2009.

Entre sus colaboraciones destaca el tema “Lonely Roads Still Go to Sunshine”, en el que también participa North West, hija de Kanye. La canción incluía fragmentos de una llamada telefónica que Kanye tuvo con el productor durante su estancia en princión.

En febrero, West se sumó al llamado por la liberación de Combs:“Liberen a Puff”, escribió en X. Más tarde, compartió un video en el que aparece en videollamada con King y añadió:“Todos esos famosos y mier... son cobardes. Ven a nuestro hermano pudrirse y no dicen nada.”

Aunque admitió haber tenido diferencias con Diddy, Kanye ha insistido en su cariño por el millonario:“Apoyo a Puff, y aun así voy a ganar 20 Grammy el próximo año y estaré en el Super Bowl”, escribió en redes sociales.