Galería Karen Huber y su larga apuesta por la pintura

Abel Quezada Rueda, en diálogo con sus maestros

IMER cancela otra emisión cultural: después de 21 años sale del aire programa del historiador Javier Garciadiego

El caos navideño y la cancelación del impuesto a videojuegos violentos en los memes de la semana

Gandallas en el Día de los Inocentes

Aún no termina 2025 y la agenda de conciertos para este próximo 2026 ya se abrió.

Este año pasara a la historia musical como uno de los más prolíficos, y es que, no solo vivimos grandes regresos y reencuentros que parecían imposibles; sino que vivimos shows que nos hicieron vibrar.

Ahora, con el año nuevo a la vuelta de la esquina, los escenarios más grandes se preparan para abrir sus puertas y recibir a estrellas nacionales e internacionales; así como a millones de fans que ya están listos para cantar, brincar y bailar.

Desde el pop, rock, metal, urbano y propuestas sinfónicas, estos son los conciertos imperdibles de los próximos 12 meses.

Enero. Arranca el año con una combinación de rap, metal y propuestas especiales.

  • Avenged Sevenfold: 17 de enero - Estadio GNP Seguros
  • Ye (Kanye West): 30 y 31 de enero - Monumental Plaza de Toros “La México”
  • Yandel (Sinfónico): 31 de enero - Auditorio Nacional
  • Molotov: 31 de enero - Palacio de los Deportes

Febrero. Sin duda uno de los meses más ocupados con emblemáticos regresos y figuras del pop global.

  • My Chemical Romance: 13 y 14 de febrero - Estadio GNP Seguros
  • Doja Cat: 18 de febrero - Palacio de los Deportes
  • Kali Uchis: 25 de febrero - Palacio de los Deportes
  • Porter: 5 de febrero - Auditorio Nacional
  • The Cardigans: 6 de febrero - Pepsi Center WTC
  • The Hives: 11 de febrero - Teatro Metropólitan
  • EDC: 20, 21 y 22 de febrero - Autódromo Hermanos Rodríguez
My Chemical Romance llevaba varios años lejos de los escenarios. Foto: Archivo
Marzo. Los festivales y el rock alternativo se convertirán en los protagonistas.

  • Tyler, The Creator: 24 y 25 de marzo - Palacio de los Deportes
  • Deftones: 29 de marzo - Palacio de los Deportes
  • Vive Latino: 14 y 15 de marzo - Estadio GNP Seguros
Uno de los festivales más importantes de México regresa. Foto: Yaretzy M. Osnaya/EL UNIVERSAL.
Abril. Este mes traerá producciones de gran formato y espectáculos de alta convocatoria.

  • AC/DC: 7, 11 y 15 de abril - Estadio GNP Seguros
  • The Weeknd: 20, 21 y 22 de abril - Estadio GNP Seguros
  • P!NK: 26 y 27 de abril - Estadio GNP Seguros
  • Soda Stereo (Ecos): 14 al 16 de abril - Palacio de los Deportes
  • 31 Minutos: 5 de abril - Teatro Metropólitan
La banda de los 70 vuelve a México. Foto:AP
Mayo. El cierre de la primera mitad del año concentra metal, pop latino y voces con fuerte convocatoria.

  • System of a Down: 27 de mayo - Estadio GNP Seguros
  • J Balvin: 14 y 15 de mayo - Palacio de los Deportes
  • Korn: 19 de mayo - Palacio de los Deportes
  • Mon Laferte: 29 y 30 de mayo - Palacio de los Deportes
  • Marco Antonio Solis: 23 de mayo - Estadio GNP Seguros
J Balvin. Fuente: Instagram @jbalvin
Junio. Aunque con menos fechas confirmadas, junio mantiene peso con nombres clave.

  • Los Ángeles Azules: 6 de junio - Plaza de Toros La México
  • Rush: 18 y 20 de junio - Palacio de los Deportes

Julio. La agenda se mantiene activa con espacio para el rock nacional.

  • Disidente: 4 de julio - Lunario del Auditorio Nacional

Agosto. La visita más extensa del mes corre a cargo de Rosalía, con múltiples fechas en distintas ciudades.

  • Rosalía: 22, 24, 26, 28 y 29 - Palacio de los Deportes
Tras tres años de ausencia, Rosalía regresa a la música. Foto: Instagram
Septiembre. Pop alternativo y rock contemporáneo dominan el arranque del otoño.

  • The Neighbourhood: 25 de septiembre - Palacio de los Deportes
  • 5 Seconds of Summer: 9 de septiembre - Palacio de los deportes
  • Siddhartha: 3 y 4 de septiembre - Palacio de los Deportes

Octubre. El metal y la electrónica toman los escenarios de gran formato.

  • Iron Maiden: 2 de octubre - Estadio GNP Seguros
  • Martin Garrix: 16 y 17 de octubre - Palacio de los Deportes

[Publicidad]