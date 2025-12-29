Aún no termina 2025 y la agenda de conciertos para este próximo 2026 ya se abrió.

Este año pasara a la historia musical como uno de los más prolíficos, y es que, no solo vivimos grandes regresos y reencuentros que parecían imposibles; sino que vivimos shows que nos hicieron vibrar.

Ahora, con el año nuevo a la vuelta de la esquina, los escenarios más grandes se preparan para abrir sus puertas y recibir a estrellas nacionales e internacionales; así como a millones de fans que ya están listos para cantar, brincar y bailar.

Desde el pop, rock, metal, urbano y propuestas sinfónicas, estos son los conciertos imperdibles de los próximos 12 meses.

Enero. Arranca el año con una combinación de rap, metal y propuestas especiales.

Avenged Sevenfold: 17 de enero - Estadio GNP Seguros

Ye (Kanye West): 30 y 31 de enero - Monumental Plaza de Toros “La México”

Yandel (Sinfónico): 31 de enero - Auditorio Nacional

Molotov: 31 de enero - Palacio de los Deportes

Febrero. Sin duda uno de los meses más ocupados con emblemáticos regresos y figuras del pop global.

My Chemical Romance: 13 y 14 de febrero - Estadio GNP Seguros

Doja Cat: 18 de febrero - Palacio de los Deportes

Kali Uchis: 25 de febrero - Palacio de los Deportes

Porter: 5 de febrero - Auditorio Nacional

The Cardigans: 6 de febrero - Pepsi Center WTC

The Hives: 11 de febrero - Teatro Metropólitan

EDC: 20, 21 y 22 de febrero - Autódromo Hermanos Rodríguez

My Chemical Romance llevaba varios años lejos de los escenarios. Foto: Archivo

Marzo. Los festivales y el rock alternativo se convertirán en los protagonistas.

Tyler, The Creator: 24 y 25 de marzo - Palacio de los Deportes

Deftones: 29 de marzo - Palacio de los Deportes

Vive Latino: 14 y 15 de marzo - Estadio GNP Seguros

Uno de los festivales más importantes de México regresa. Foto: Yaretzy M. Osnaya/EL UNIVERSAL.

Abril. Este mes traerá producciones de gran formato y espectáculos de alta convocatoria.

AC/DC: 7, 11 y 15 de abril - Estadio GNP Seguros

The Weeknd: 20, 21 y 22 de abril - Estadio GNP Seguros

P!NK: 26 y 27 de abril - Estadio GNP Seguros

Soda Stereo (Ecos): 14 al 16 de abril - Palacio de los Deportes

31 Minutos: 5 de abril - Teatro Metropólitan

La banda de los 70 vuelve a México. Foto:AP

Mayo. El cierre de la primera mitad del año concentra metal, pop latino y voces con fuerte convocatoria.

System of a Down: 27 de mayo - Estadio GNP Seguros

J Balvin: 14 y 15 de mayo - Palacio de los Deportes

Korn: 19 de mayo - Palacio de los Deportes

Mon Laferte: 29 y 30 de mayo - Palacio de los Deportes

Marco Antonio Solis: 23 de mayo - Estadio GNP Seguros

J Balvin. Fuente: Instagram @jbalvin

Junio. Aunque con menos fechas confirmadas, junio mantiene peso con nombres clave.

Los Ángeles Azules: 6 de junio - Plaza de Toros La México

Rush: 18 y 20 de junio - Palacio de los Deportes

Julio. La agenda se mantiene activa con espacio para el rock nacional.

Disidente: 4 de julio - Lunario del Auditorio Nacional

Agosto. La visita más extensa del mes corre a cargo de Rosalía, con múltiples fechas en distintas ciudades.

Rosalía: 22, 24, 26, 28 y 29 - Palacio de los Deportes

Tras tres años de ausencia, Rosalía regresa a la música. Foto: Instagram

Septiembre. Pop alternativo y rock contemporáneo dominan el arranque del otoño.

The Neighbourhood: 25 de septiembre - Palacio de los Deportes

5 Seconds of Summer: 9 de septiembre - Palacio de los deportes

Siddhartha: 3 y 4 de septiembre - Palacio de los Deportes

Octubre. El metal y la electrónica toman los escenarios de gran formato.

Iron Maiden: 2 de octubre - Estadio GNP Seguros

Martin Garrix: 16 y 17 de octubre - Palacio de los Deportes

