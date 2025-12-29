Más Información
IMER cancela otra emisión cultural: después de 21 años sale del aire programa del historiador Javier Garciadiego
Aún no termina 2025 y la agenda de conciertos para este próximo 2026 ya se abrió.
Este año pasara a la historia musical como uno de los más prolíficos, y es que, no solo vivimos grandes regresos y reencuentros que parecían imposibles; sino que vivimos shows que nos hicieron vibrar.
Ahora, con el año nuevo a la vuelta de la esquina, los escenarios más grandes se preparan para abrir sus puertas y recibir a estrellas nacionales e internacionales; así como a millones de fans que ya están listos para cantar, brincar y bailar.
Lee también Diez conciertos para recordar de este 2025
Desde el pop, rock, metal, urbano y propuestas sinfónicas, estos son los conciertos imperdibles de los próximos 12 meses.
Enero. Arranca el año con una combinación de rap, metal y propuestas especiales.
- Avenged Sevenfold: 17 de enero - Estadio GNP Seguros
- Ye (Kanye West): 30 y 31 de enero - Monumental Plaza de Toros “La México”
- Yandel (Sinfónico): 31 de enero - Auditorio Nacional
- Molotov: 31 de enero - Palacio de los Deportes
Febrero. Sin duda uno de los meses más ocupados con emblemáticos regresos y figuras del pop global.
- My Chemical Romance: 13 y 14 de febrero - Estadio GNP Seguros
- Doja Cat: 18 de febrero - Palacio de los Deportes
- Kali Uchis: 25 de febrero - Palacio de los Deportes
- Porter: 5 de febrero - Auditorio Nacional
- The Cardigans: 6 de febrero - Pepsi Center WTC
- The Hives: 11 de febrero - Teatro Metropólitan
- EDC: 20, 21 y 22 de febrero - Autódromo Hermanos Rodríguez
Marzo. Los festivales y el rock alternativo se convertirán en los protagonistas.
- Tyler, The Creator: 24 y 25 de marzo - Palacio de los Deportes
- Deftones: 29 de marzo - Palacio de los Deportes
- Vive Latino: 14 y 15 de marzo - Estadio GNP Seguros
Abril. Este mes traerá producciones de gran formato y espectáculos de alta convocatoria.
- AC/DC: 7, 11 y 15 de abril - Estadio GNP Seguros
- The Weeknd: 20, 21 y 22 de abril - Estadio GNP Seguros
- P!NK: 26 y 27 de abril - Estadio GNP Seguros
- Soda Stereo (Ecos): 14 al 16 de abril - Palacio de los Deportes
- 31 Minutos: 5 de abril - Teatro Metropólitan
Mayo. El cierre de la primera mitad del año concentra metal, pop latino y voces con fuerte convocatoria.
- System of a Down: 27 de mayo - Estadio GNP Seguros
- J Balvin: 14 y 15 de mayo - Palacio de los Deportes
- Korn: 19 de mayo - Palacio de los Deportes
- Mon Laferte: 29 y 30 de mayo - Palacio de los Deportes
- Marco Antonio Solis: 23 de mayo - Estadio GNP Seguros
Junio. Aunque con menos fechas confirmadas, junio mantiene peso con nombres clave.
- Los Ángeles Azules: 6 de junio - Plaza de Toros La México
- Rush: 18 y 20 de junio - Palacio de los Deportes
Julio. La agenda se mantiene activa con espacio para el rock nacional.
- Disidente: 4 de julio - Lunario del Auditorio Nacional
Agosto. La visita más extensa del mes corre a cargo de Rosalía, con múltiples fechas en distintas ciudades.
- Rosalía: 22, 24, 26, 28 y 29 - Palacio de los Deportes
Septiembre. Pop alternativo y rock contemporáneo dominan el arranque del otoño.
- The Neighbourhood: 25 de septiembre - Palacio de los Deportes
- 5 Seconds of Summer: 9 de septiembre - Palacio de los deportes
- Siddhartha: 3 y 4 de septiembre - Palacio de los Deportes
Octubre. El metal y la electrónica toman los escenarios de gran formato.
- Iron Maiden: 2 de octubre - Estadio GNP Seguros
- Martin Garrix: 16 y 17 de octubre - Palacio de los Deportes
Lee también Bad Bunny, el conejo que todo lo vuelve mainstream
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]