Juan Barbazán, el director del video "Un vals", de Christian Nodal, habló sobre la polémica generada en torno a la modelo que lo protagoniza y su parecido físico con Cazzu, expareja de Nodal y madre de su hija Inti.

El director español confesó que la elección de la modelo mexicana Dagna Mata corrió por su parte, fue él quien la escogió y no Nodal; explicó que el casting fue seleccionado por la productora, y no por el cantante de regional mexicano.

" Nosotros buscábamos actrices mexicanas en España que tampoco es tan fácil conseguir, nos pasaron el perfil de Dana, nos encajó y por eso la elegimos, en este caso la elección fue mía", expresó en un video en el que también le ofrece disculpas tanto a Nodal como a su esposa, Ángela Aguilar por las incomodidades generadas por dicha situación.

Modelo del video "Un vals", de Christian Nodal, roba miradas por su parecido a Cazzu, ex del cantante, y a Ángela, su esposa.

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Nodal dejó entrever con un mensaje que por el momento no es dueño de su nombre ni de su imagen, solo de su voz, y hace referencia con lo ocurrido con su reciente video.

"No soy dueño de mi nombre ni de mi imagen ni de mi música y lo que ha pasado con el video es muestra de eso... Pero mi voz que es lo único que me queda siempre será de ustedes".

El cantante declaró recientemente que está por terminar su relación laborar con Sony Music y volver a trabajar con Universal, con quien arrastra un problema legal desde hace años.

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