BTS no solo revolucionó el Zócalo con su visita a México, también convirtió Palacio Nacional en una auténtica pasarela masculina. RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook aparecieron junto a Claudia Sheinbaum con una coordinación de looks que confirmó por qué el grupo sigue marcando tendencia dentro y fuera de la música.

Lejos de optar por outfits idénticos, cada integrante mantuvo su propia esencia dentro de una misma narrativa estética: tailoring relajado, siluetas oversized y una paleta elegante dominada por beige, negro, azul marino y gris.

Horas antes de arrancar sus conciertos en el Estadio GNP Seguros, RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook visitaron Palacio Nacional junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, desatando la locura total de ARMY en el Zócalo capitalino. Foto: Claudia Sheinbaum

El tailoring oversized que dominó los looks de BTS

Uno de los que más llamó la atención fue V, quien apostó por un traje color crema de doble botonadura con solapas amplias y camisa azul cielo. El look tenía una vibra clásica, pero moderna gracias al fit oversized y al styling effortless que caracteriza al cantante.

Jimin, por su parte, mantuvo su sello fashionista con un traje negro de raya diplomática, acompañado por una corbata azul marino y su ya distintivo cabello rubio largo, que terminó de darle ese aire andrógino y editorial que tanto define su estilo.

RM llevó uno de los looks más sofisticados de la alineación: un traje navy de silueta amplia con corbata vino y lentes minimalistas que elevaron el outfit hacia una estética mucho más ejecutiva y pulida.

Mientras tanto, Jin eligió un conjunto beige claro con camisa azul pastel y pocket square vino, proyectando una imagen elegante y clásica, muy alineada con el quiet luxury que domina actualmente la moda masculina.

La banda coreana BTS. FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

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J-hope apostó por una combinación más relajada con blazer arena oversized y camisa abierta color marfil, mezclando el tailoring con una vibra mucho más cool y relajada. Jungkook, fiel a su estética effortless, apareció con camisa negra satinada parcialmente abierta y pantalones rectos negros que le dieron un toque más edgy al grupo.

SUGA tampoco pasó desapercibido con un traje azul profundo y corbata striped en tonos rojo, blanco y azul, sumándose a esta tendencia preppy que ha regresado con fuerza en las últimas temporadas.

La clave del styling estuvo en cómo BTS logró verse coordinado sin perder individualidad. Ningún look competía con otro, pero juntos construían una imagen perfectamente pensada: elegante, contemporánea y con referencias claras al lujo silencioso que hoy domina las colecciones masculinas.

Foto: Diego Simón/EL UNIVERSAL.

La aparición del grupo junto a la presidenta Claudia Sheinbaum rápidamente se volvió viral en redes sociales, especialmente después de que saludaran desde el balcón de Palacio Nacional a miles de fans reunidos en el Zócalo capitalino.

Y sí, mientras ARMY gritaba sus nombres afuera, BTS volvió a demostrar que incluso en un recinto histórico pueden hacer algo muy suyo: convertir cualquier espacio en escenario… y cualquier aparición en un momento de moda.

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