Progreso, Yuc. - Después de 3 décadas sin inversión, el puerto de altura de este puerto se modernizará con la inversión de 12 mil 500 millones de pesos.

El gobierno federal aporta la mayor parte y el gobierno del Estado en una primera etapa invirtió 1, 200 millones de pesos.

El coordinador de Proyectos Estratégicos del Gobierno de Yucatán, Dafne López Martínez, afirmó que el estado avanzará así para colocarse a la vanguardia con la ampliación y modernización del Puerto de Altura de Progreso, un proyecto que, dijo, será el gran detonante del desarrollo económico del sureste, con mejores empleos, mayor inversión y nuevas oportunidades para la población.

Entre los beneficios que se estiman se verán en 2028, estará la llegada de grandes cruceros, ya que las obras incluyen la ampliación del calado marítimo.

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La ampliación y modernización del Puerto de Altura de Progreso, un proyecto que se espera sea el gran detonante del desarrollo económico del sureste. | Foto: Especial.

Explicó que el gobernador Joaquín Díaz Mena realizó la gestión para esta obra insignia.

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Señaló que el proyecto ya fue socializado con la comunidad, ya que beneficiará a Progreso y a toda la región con mejores condiciones para la llegada de empresas, mayor oferta laboral y mejores salarios.

Añadió que Yucatán recibe cada vez a más personas para vivir e invertir, por lo que es necesario fortalecer la educación, la capacitación y la industrialización para responder a esa demanda.

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Las obras podrían concluirse incluso antes del 2028, que es el plazo fatal que se había fijado. | Foto: Especial.

Informó que la licitación de las obras corre a cargo de la Secretaría de Marina y recientemente fue declarada desierta y actualmente se encuentra en reposición, por lo que en los próximos días habrá avances en ese procedimiento.

Destacó que los trabajos avanzan antes de lo previsto y que, hacia finales del 2027, junto con la entrada en operación de los proyectos de gas, se integrará el Puerto de Altura con el Tren Maya de carga para fortalecer la logística, atraer inversiones y ampliar el movimiento de mercancías.

Recalcó que los puertos del sureste no competirán entre sí, sino que serán complementarios para impulsar el crecimiento de la región.

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Las obras podrían concluirse incluso antes del 2028, que es el plazo fatal que se había fijado.

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JACL/cr