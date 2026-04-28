El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch confirmó que se realizaron dos operaciones entre ellas la detención de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, exjefe de seguridad de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por parte de elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

Afirmó que se realizó una operación planeada y ejecutada por elementos de la Semar, quienes a través de sus fuerzas especiales, detuvieron en Nayarit a Flores Silva, identificado como objetivo prioritario en México y en Estados Unidos, exjefe de seguridad y persona de confianza de “El Mencho”.

“En las últimas horas se realizaron dos acciones de alto impacto que representan una afectación directa a las capacidades operativas, logísticas, y financieras de una organización criminal con presencia en distintos estados del país y operaciones de carácter transnacional.

Lee también “El Jardinero” operaba una red de extorsión contra transportistas de carga, reporta Harfuch

Audias Flores Silva, alias “El Jardinero” (27/04/2026). Foto: Especial

“También representa un golpe al delito de extorsión en esta zona limítrofe de Jalisco y Nayarit”, aseveró el funcionario en conferencia de prensa, acompañado de los titulares de la Semar, almirante Pedro Morales Ángeles, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo y de la Guardia Nacional (GN) general Guillermo Briseño Lobera.

García Harfuch señaló que “El Jardinero” se encontraba resguardado por un fuerte dispositivo de seguridad y tras la confirmación de su ubicación por parte de personal de inteligencia naval, se activó un despliegue aeromóvil, y terrestre para ejecutar la detención.

Abundó que una vez asegurado “El Jardinero”, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la SSPC, cumplimentó la orden de aprehensión, iniciando su traslado vía aérea a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Lee también Él es "El Jardinero", el exjefe de seguridad de "El Mencho"; así se movía bajo el mando del CJNG

“Cabe mencionar que esta acción se realizó en el marco del entendimiento vigente con el gobierno de los Estados Unidos y sus distintas agencias, es decir, siempre bienvenido el intercambio de información, con estricto apego al respeto de nuestra soberanía y jurisdicción territorial.

"El Jardinero" es identificado como "narcotraficante significativo"

“Esta operación se trató de un operativo íntegramente ejecutado por autoridades mexicanas, Audias “N” cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición vigente por los delitos de asociación delictuosa contra la salud, y portación de arma de fuego, requerido por el distrito de Columbia en Estados Unidos”, resaltó el titular de la SSPC.

Destacó que en México cuenta con un orden de reaprehensión por el delito de homicidio, más otras investigaciones que están en curso a cargo de la FGR.

Lee también Trasladan a “El Jardinero” a la CDMX; ingresa a Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada

Audias Flores Silva, alias “El Jardinero” (27/04/2026). Foto: Especial

También ha sido identificado internacionalmente como narcotraficante significativo, con sanciones financieras impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que condujera a su captura al ser identificado como uno de los objetivos más buscados por la DEA.

En tanto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene investigaciones sobre esta persona y están ya bloqueadas sus cuentas y personas de su círculo cercano.

“Se trata de un operador criminal de alta relevancia, que durante más de dos décadas consolidó una estructura regional con capacidad para coordinar la producción y trasiego de drogas, supervisar laboratorios clandestinos de metanfetamina, operar aeronaves, y pistas de aterrizaje, así como controlar rutas logísticas para el movimiento de narcóticos hacia el exterior.

Lee también Detienen a "El Jardinero"; así es Nayarit, el estado clave donde fue capturado el posible sucesor de “El Mencho”

Así operaba "El Jardinero" en México

“De acuerdo con información de inteligencia, esta red criminal tenía capacidad para introducir anualmente a Estados Unidos grandes toneladas de droga. Su zona de influencia abarcaba principalmente, Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, y municipios estratégicos de Jalisco, desde donde articuló una red criminal con amplio control operativo y territorial que generó violencia en distintas regiones del país”, refirió el funcionario federal.

El titular de la SSPC subrayó que esta estructura obtenía recursos ilícitos mediante la comercialización ilegal de hidrocarburos, secuestro, homicidio, tráfico de armas y despojo de propiedades.

Agregó que a través de la extorsión “El Jardinero”, mantenía control criminal sobre corredores logísticos, estratégicos en el occidente y centro del país, particularmente en la zona norte de Jalisco, con proyección hacia Nayarit, Sinaloa, Durango y Zacatecas, así como en rutas que alcanzaban Bahía de Banderas y Nueva Vallarta.

Lee también Sheinbaum reconoce al Gabinete de Seguridad por doble golpe al CJNG; destaca coordinación interinstitucional

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en conferencia de prensa este martes 28 de abril de 2026. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Además, extendía su influencia hacia el oriente de Michoacán, colindantes con Guerrero y corredores de movilidad en Tlaxcala con conexión hacia Puebla.

El secretario enfatizó que, desde estas regiones, se coordinaban esquemas de extorsión sistemática contra personas y también contra empresas de autotransporte, combustible y carga comercial que circulaban por territorios bajo influencia de su organización.

“Las investigaciones han permitido identificar un mecanismo de cobro criminal estructurado, mediante el cual operadores de esta organización exigían a empresas transportistas, reportar anticipadamente cada unidad que ingresa o transita por determinadas rutas, proporcionando datos del vehículo, operador, capacidad de carga y destino final para posteriormente imponer pagos periódicos bajo amenazas.

“Este esquema pretendía simular control territorial, y ofrecer supuesta protección a cambio de rutas ilegales, constituyéndose en una red de extorsión regional que afectaba la actividad económica”, externó García Harfuch.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr