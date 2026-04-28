La detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, desató un fuerte despliegue militar en Nayarit y volvió a poner bajo la lupa a esta entidad del Pacífico mexicano. El presunto jefe regional del CJNG era considerado uno de los posibles relevos de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho".

El operativo, encabezado por la Secretaría de Marina, marcó uno de los golpes más relevantes contra la estructura del crimen organizado en el país.

Por información de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, EU ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares. Foto: Especial

¿Qué pasó con “El Jardinero” y cómo fue su detención?

Audias Flores fue detenido el 29 de abril en Nayarit durante una operación de alto nivel coordinada por fuerzas federales. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el líder criminal contaba con orden de aprehensión en México y también era requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición.

El arresto no fue menor, ya que el objetivo se encontraba resguardado en una cabaña en la comunidad de El Mirador, con un convoy de aproximadamente 30 camionetas y más de 60 hombres armados.

Para lograr la captura, se desplegó un operativo que incluyó:

Aeronaves de inteligencia, vigilancia y reconocimiento

Cuatro helicópteros de apoyo cercano

Dos helicópteros de transporte

Aeronaves de ala fija

Más de 120 elementos de fuerzas especiales

Alrededor de 400 efectivos navales en apoyo

Audias Flores Silva, alias “El Jardinero” (27/04/2026). Foto: Especial

Tras su captura, “El Jardinero”, también conocido como “Comandante”, “El Bravo 2” o “Mata Jefes”, fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México.

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¿Cómo es Nayarit, estado donde fue detenido "El Jardinero"?

Nayarit es una de las 32 entidades que conforman el país y se localiza en la región occidente, con salida al océano Pacífico. Su capital y ciudad más poblada es Tepic, y el estado está dividido en 20 municipios.

Su ubicación geográfica lo conecta con entidades clave: al norte limita con Sinaloa y Durango; al este con Zacatecas; al sur con Jalisco; y al oeste con el Pacífico. En su territorio también se incluyen importantes zonas insulares como las Islas Marías, la isla Isabel, las Islas Marietas y el Farallón La Peña.

Así es Nayarit, estado donde fue detenido "El Jardinero". Foto: Google Maps

Es uno de los estados menos poblados del país y también figura entre los de menor extensión territorial, con aproximadamente 27 mil 815 kilómetros cuadrados.

Su origen como entidad federativa se remonta al 26 de enero de 1917, cuando el antiguo Territorio de Tepic fue elevado a la categoría de estado. Dicho territorio había sido creado en 1884 tras separarse de Jalisco.

Así es Nayarit, estado donde fue detenido "El Jardinero". Foto: Google Maps

El nombre “Nayarit” proviene del idioma cora, en referencia al pueblo Naáyarite, y se interpreta como “hijo de Dios que está en el cielo y en el Sol”.

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Municipios y principales localidades de Nayarit

Además de Tepic, el estado cuenta con varias localidades relevantes distribuidas en sus 20 municipios. Entre las más importantes se encuentran:

Nuevo Vallarta y Valle de Banderas, en el municipio de Bahía de Banderas

Ixtlán del Río

San Blas

Santiago Ixcuintla

Acaponeta

Compostela

Jala

Santa María del Oro

Rosamorada

Xalisco

Tecuala

Huajicori

Estas localidades concentran actividad económica, turística y cultural dentro del estado.

Así es Nayarit, estado donde fue detenido "El Jardinero". Foto: Google Maps

Su clima en este estado es mayormente cálido, especialmente en la franja que conecta la Llanura Costera del Pacífico con la Sierra Madre Occidental.

Temperatura media anual: 24 °C

24 °C Mínimas: entre 12 y 14 °C en enero

entre 12 y 14 °C en enero Máximas: superiores a 28 °C en mayo y junio

La temporada de lluvias ocurre principalmente entre mayo y septiembre, periodo en el que se concentra la mayor parte de la precipitación anual.

Así es Nayarit, estado donde fue detenido "El Jardinero". Foto: Google Maps

Uno de los principales atractivos del estado es su litoral, conocido como la Riviera Nayarit, que abarca desde San Blas hasta la zona que colinda con Puerto Vallarta.

Así es Nayarit, estado donde fue detenido "El Jardinero". Foto: Google Maps

Sin embargo, no solo las playas destacan. También hay otros puntos de interés:

Bosques y cabañas: como la zona de La Noria, en las afueras de Tepic

como la zona de La Noria, en las afueras de Tepic Regiones montañosas: que se extienden desde Acaponeta hasta Amatlán de Cañas

Así es Nayarit, estado donde fue detenido "El Jardinero". Foto: Google Maps

Zonas arqueológicas: como Los Toriles, ubicada en Ixtlán del Río, con su pirámide circular dedicada al Sol y la Luna

como Los Toriles, ubicada en Ixtlán del Río, con su pirámide circular dedicada al Sol y la Luna Sitios poco explorados: como Coamiles, en el municipio de Tuxpan, con vestigios prehistóricos

A esto se suman edificaciones coloniales, como la catedral de Tepic, además de museos y espacios culturales que reflejan la historia del estado.

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