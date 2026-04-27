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Audias Flores Silva, “El Jardinero”, jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México.
Además, se dieron a conocer imágenes de la llegada del avión de la Secretaría de Marina (Semar) al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
“El Jardinero”, también conocido como “Comandante”, “El Bravo 2”, “Audi” o “Mata Jefes”, se desempeñó como exjefe de seguridad de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, quien fue líder del CJNG, abatido por personal del Ejército el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco.
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En el operativo, que se efectuó en la comunidad El Mirador, Nayarit, se identificó que Flores Silva se encontraba resguardado en una cabaña, con un dispositivo de seguridad integrado por alrededor de 30 camionetas y más de 60 hombres armados.
Ante esta situación, los uniformados implementaron un despliegue táctico que incluyó aeronaves de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), cuatro helicópteros de apoyo cercano, dos helicópteros de transporte de tropas, cuatro aeronaves de ala fija, 120 efectivos de tropa de acción directa, 400 navales en acciones de apoyo.
El Gabinete de Seguridad informó que, al arribar al área, y debido al despliegue de los integrantes de la Semar, los escoltas de “El Comandante”, se dispersaron en distintas direcciones a manera de distracción; sin embargo, mediante seguimiento aéreo y terrestre, se logró ubicar a Flores Silva cuando intentaba introducirse en un conducto de desagüe y se procedió a su arresto.
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