El 26 de octubre, el perdió a , quien falleció a los 78 años a causa de una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Su legado permanece vivo gracias a su participación en películas emblemáticas como "" de 1968, dirigida por Carlos Enrique Taboada, considerada una joya del cine de terror nacional.

, quien compartió pantalla con Alicia Bonet en "Hasta el viento tiene miedo", recordó con nostalgia en la alfombra roja de "El Fantasma de la Ópera" los años en que coincidieron. Aunque no volvieron a trabajar juntas después de aquel rodaje, el cariño entre ambas permaneció intacto.

“La vida nos mandó por caminos distintos: ella se fue a TV Azteca y yo me quedé en Televisa. La vi muy pocas veces, pero sí supe que estuvo muy malita los últimos tiempos”, dijo la actriz a.

Además, la actriz de 86 años reconoció que Hasta el viento tiene miedo fue un parteaguas no solo en su carrera, sino también en la historia del cine mexicano.

“Fue un privilegio para ella y para mí haber hecho un proyecto tan hermoso y que duró tanto. Nunca imaginamos que la película iba a permanecer por décadas. La gente joven me conoce por esa película que hice hace casi 50 años. Se hizo con mucho amor y bajo la dirección de Carlos Enrique Taboada”, recordó.

Ambientada en un internado femenino, Hasta el viento tiene miedo cuenta la historia de un grupo de jóvenes atormentadas por la presencia de un espíritu que busca justicia. La protagonista, Claudia (interpretada por Alicia Bonet), comienza a tener pesadillas y visiones que la conducen a descubrir un oscuro secreto del pasado. Dirigida por Carlos Enrique Taboada, la película se convirtió en un clásico del cine de terror mexicano por su atmósfera gótica, su tensión psicológica.

“Después de haber hecho la película juntas, ya no me tocó volver a trabajar con ella. Coincidíamos en estrenos de teatro y siempre nos hablábamos con mucho cariño, con mucho afecto”, contó la actriz.

¿Quién fue Alicia Bonet?

Alicia Bonet nació en la Ciudad de México el 26 de abril de 1947. Desde pequeña mostró interés por la actuación y debutó en el cine en 1962 con Socio de alcoba. A lo largo de su carrera participó en producciones como El escapulario, Despedida de soltera y el remake de Hasta el viento tiene miedo protagonizado por Martha Higareda, donde interpretó a la madre de “Claudia”.

Fuera de los reflectores, su vida personal también estuvo llena de desafíos. Se casó dos veces: primero con el actor Juan Ferrara, padre de sus hijos Juan Carlos y Mauricio; y después con Claudio Brook, con quien tuvo dos hijos más, Arturo y Gabriel.

La actriz enfrentó momentos difíciles tras el fallecimiento de Brook en 1995 y la pérdida de su hijo Gabriel en 2004, hechos que la llevaron a retirarse en gran parte de la vida pública.

melc

