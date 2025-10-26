Más Información

El cine mexicano acaba de perder una de sus figuras más importantes. Alicia Bonet, actriz que destacó durante los años 60 y 70, murió a los 78 años.

La noticia fue dada a conocer esta tarde por la Asociación Nacional de Intérpretes con un breve mensaje que publicó en redes sociales:

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de Alicia Bonet. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias”, ecribieron.

Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento; sin embargo, sí destacaron su carrera de más de más de cinco décadas en la televisión y el cine.

Famosos como Maribel Guardia, Gerardo Murguia y Ana Patricia Rojo, se unieron a los mensajes de apoyo y solidaridad hacia la familia de Bonet, lamentando su partida.

¿Quién era Alicia Bonet?

Nacida el 26 de abril de 1947 en la Ciudad de México, Alicia Bonet inició su trayectoria en el teatro juvenil antes de trasladarse al cine. Su talento la llevó a compartir créditos con Angélica María, Arturo de Córdova, Alberto Vázquez, Marga López y Andrés Soler, .

Participó en películas como "Guadalajara en verano", "Despedida de soltera" y "El escapulario", pero fue la cinta "" (donde interpretó a Claudia) la que la convirtió en un ícono del género del terror y del cine nacional.

En la pantalla chica formó parte de los melodramas "Rubí", "Viviana", "A flor de piel", "El amor no es como lo pintan" y "Se busca un hombre", uno de sus últimos proyecto.

Su vida personal también estuvo ligada al mundo artístico. Primero se casó con el actor Juan Ferrara, con quien tuvo dos hijos, Juan Carlos y Mauricio, pero el matrimonio terminó en los 70.

Más tarde volvió a casarse, esta vez con Claudio Brook, recordado por su trabajo junto a Luis Buñuel en "El ángel exterminador". Con él tuvo dos hijos más: Arturo y Gabriel.

El fallecimiento de Brook en 1995, víctima de cáncer de estómago, y la muerte de su hijo Gabriel en 2004, quien se quitó la vida a los 29 años, marcaron profundamente a la actriz. Tras esas pérdidas, decidió retirarse definitivamente de la actuación. Su última aparición pública fue en 2010, en el programa "Lo que callamos las mujeres".

