Más Información
Charito Casas, quien era reconocida como una de las intérpretes más destacadas de la música regional mexicana y, quien formaba parte de Mariachi San Francisco, falleció el pasado jueves, 23 de octubre. Fue su esposo, Alberto Romero Rivas, quien confirmó la noticia, sin dar a conocer pormenores de la causa del deceso.
La información de su edad es inexacta, algunos medios afirman que la artista tenía 45, mientras que otros informan que tenía 46 años.
A través de redes sociales la agrupación “Mariachi San Francisco", compartió una publicación, donde se despedían de la destacada violinista, quien participó en diversos conciertos y proyectos con artistas como Pepe Aguilar.
En breve más información...
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]