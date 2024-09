“Ya desde hace días estamos listos para las fiestas patrias. Estas son fechas muy buenas para el negocio y cada uno nos podemos estar llevando hasta 5 mil pesos sólo esa noche”, comentó Arturo García, uno de los mariachis que ofrecerá servicio durante las celebraciones de las fiestas patrias.

De acuerdo con Arturo y sus compañeros, la madrugada del 15 de septiembre, la Plaza Garibaldi se llenará con más de 2 mil mariachis de la capital y del país, para tocar sin parar hasta la mañana del día 16, acompañando los festejos de miles de personas que asistirán a esta plaza para celebrar el 214 aniversario de la Independencia de México.

“Esto se llena, desde temprano la gente viene aquí a tomar, a cantar, a comer y a echar fiesta y la siguen hasta el día siguiente, va a ser un no parar (...). De que va a haber ambiente, va a haber y es la gente la que lo hace”, sostuvo.

Lee también: ¡No habrá Ley Seca en Álvaro Obregón! Lía Limón invita a vecinos a ceremonia del Grito de Independencia

Con precios que van desde 200 pesos por canción, 3 mil 500 a domicilio con 12 canciones, una hora de serenata, a 4 mil pesos más la distancia de traslado, o 5 mil pesos un concierto de dos horas, Arturo señaló que durante la noche espera ganar hasta 5 mil pesos para él solo.

“Varía mucho, pero por lo general siempre hay buen negocio. Por ejemplo, de aquí a Xochimilco son 5 mil 500 pesos una hora, por el traslado, y muchos de nosotros ya tenemos apartados servicios en varias partes de la Ciudad, entonces o te quedas aquí en la plaza o sales a tocar en las casas, pero siempre hay negocio”.

Arturo apuntó que a pesar del paso de los años y el cambio generacional, el negocio y la cultura del mariachi siguen fuertes y vivas en la sociedad mexicana, aunque las ganancias ni la demanda son iguales a cuando empezó a tocar en la Plaza Garibaldi, hace más de 30 años.

“Yo empecé a tocar desde los 20 años, cuando mi papá me trajo a aprender del negocio, él lo aprendió de mi abuelo y gracias a Dios aún se puede vivir bien de esto, aunque claro que ya no es como antes. Uno se podía dar el lujo de irse a su casa cuando estuviera ya cansado, ahora hay que seguir hasta que se acaba la fiesta. (...) Algo que sí he visto es que mucha gente joven pide sus mariachis, es bueno para que sigan con la tradición”.

Lee también: Cancelan festejos patrios en Ahome, Sinaloa, "en solidaridad con el gobierno de Rubén Rocha Moya"

Con canciones típicas como Cielito lindo, Son de la negra, México lindo, El mariachi loco o El Mono de alambre, que según Arturo son algunas de las canciones más comunes para el 15 y 16 de septiembre, los mariachis de Garibaldi ofrecerán espectáculo a miles de personas, tanto de la Ciudad de México como de distintos estados del país, además de extranjeros.

“Gente de todo el mundo viene a echar fiesta, hasta de China vienen y también muchos de Estados Unidos. Sobre todo viene mucha gente que se fue a vivir al gabacho o son hijos de mexicanos nacidos allá, que vienen a recordar su cultura y su país, pero lo que más hay, obvio, son de la ciudad y de los estados”.

Por otro lado, los restaurantes y cantinas de la plaza como el Tenampa, el Restaurante El Aleño o el Museo del Tequila y del Mezcal ya tienen eventos programados y con cupo lleno, que incluye cena, bebidas, música en vivo, bailes, shows y presentaciones de diversos artistas.