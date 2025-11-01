Después de años de formación en una de las principales compañías de entretenimiento de Corea y de trabajar detrás de cámaras como compositora, Ejae, quien presta su voz a Rumi, protagonista de "K-Pop Demon Hunters", inicia su carrera como artista principal con su proyecto musical propio.

A sus 33 años, la artista surcoreana-estadounidense ha coescrito canciones para los grupos ficticios de la película animada, HUNTR/X y Saja Boys, varias de las cuales se ubicaron en el top 10 de listas como Billboard, incluyendo “Golden”, que alcanzó el número 1 en Spotify.

Ejae estrena ahora su primer sencillo como solista, “In Another World”, desarrollado años atrás durante un periodo de su relación con su prometido. La canción puede tener distintos significados y refleja experiencias personales de la cantante.

La artista ya ha mencionado que ha sido influenciada por intérpretes como Adele, cuyo éxito “Someone Like You” la acompañó en momentos difíciles y la conectó con el poder de la música. “In Another World” también aborda temas de autoexploración y reflexión personal.

Representada por la agencia WME para su carrera global, Ejae busca establecerse como creadora independiente, más allá del personaje que la hizo conocida.

En redes sociales, agradeció a quienes participaron en la creación de su sencillo: “Realmente no estaría aquí lanzando mi propia música sin ustedes, y les estoy eternamente agradecida”.

Durante su juventud, Ejae pasó más de diez años como trainee en SM Entertainment, una de las compañías más grandes de Corea, conocida por manejar grupos de K-pop como Super Junior y EXO. Su objetivo era debutar como idol, pero al considerar que era demasiado mayor para hacerlo, decidió mudarse a Estados Unidos y continuar su carrera como compositora.