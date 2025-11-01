Más Información

Golpe al Louvre: una mujer se suma a los acusados del millonario robo y el botín sigue perdido

Así fue la inauguración del Gran Museo Egipcio en Guiza

El Gran Museo Egipcio finalmente abre sus puertas: orgullo nacional y apuesta cultural global

España reconoce “injusticias y dolor” en la Conquista

Una ofrenda a quienes la cultura perdió este año

Fallece Teresa Velázquez, defensora de la pintura

El exorcista” y “Carrie” son dos de las películas de terror que más han puesto los pelos de punta a actrices y actores mexicanos.

Ambas cintas, estrenadas originalmente a mediados de los 70s, son consideradas como clásicos del género porque no solamente erizaron la piel a quien las vio en pantalla grande, sino porque causaron noches de insomnio y, para alguno, alejarse del género por no soportar sustos.

Tal es el caso de Macaria, José Elías Moreno y Luis Gatica, quienes en Día de Muertos recuerdan las historias que les dieron miedo.

“No soy especialmente fan de ese género, pero hay películas maravillosas como 'El exorcista' que me dio mucho miedo, la cosa es que después de verla, quise leer el libro y me acuerdo que me lo aventé en dos días, porque cuando empezaba a oscurecer no podía seguirlo leyendo”, dice Macaria, actriz en “Vecinos”, de buen humor.

Aclara que aunque jamás ha tenido experiencias paranormales, eso no quita que existan.

“No se trata de creer o no, pienso que hay gente que tiene un tipo de sensibilidad para esas cosas”, indica.

Moreno (“Golpes de suerte” y “Papá por siempre”), en tanto, recuerda cuando tuvo la oportunidad de ver “Carrie”, la cinta que aborda la vida de una chica con poderes mentales, en el viejo cine Roble de la Ciudad de México.

Cuenta que cuando iba entrando al cine veía a la gente salir llorando o casi desmayada y pensó que eran exageraciones.

“La vi sentado en la última escalera del cine y bueno, conforme iba transcurriendo la película decía, bueno, sí está padre, muy bien hecha. De pronto con el final si lancé un grito”, relata divertido el actor.

En su vida cotidiana y aunque nunca los ha visto o sentido su presencia, si sabe que sus padres (el actor José Elías Moreno, “Simitrio”) le han ayudado a no cometer tonterías.

“Por ejemplo cuando manejaba con alcohol, de joven, siento que de pronto echan la mano”, abunda.

Y Gatica dice que la primera entrega de “Halloween” lo puso mal. De hecho no le agrada para nada el género.

“De hecho no me gusta que me asusten, cuando pasa me pongo mal y empiezo a soltar madrazos”, apunta riendo.

