Podría decirse que Karyme Lozano tiene una colección de encuentros con lo paranormal.

La propia actriz de “Me atrevo a amarte” y “Minas de pasión” se toma unos segundos para hurgar en la memoria y elegir dos momentos que le dieron miedo y que aplacó mandando bendecir la casa que habitaba.

“No han sido tampoco de infarto, pero por ejemplo estaba un día en mi baño, no había ni como viento ni nada, pero clarito se vio cómo abrieron la puerta y la azotaron; luego en Los Ángeles vi clarito que pasó una sombra en mi cuarto, era una sombra de un hombre delgado y alto, ni quise investigar quién podía ser porque qué miedo, pero mandé en ambas ocasiones la casa y con eso”, recuerda.

Y hace poco, luego de grabar para su canal de youtube una entrevista con un padre exorcista, abad del monasterio de Cuernavaca, también pasaron cosas raras.

“Mi computadora y la de dos miembros de la producción se descompusieron, como usamos mucha luz luego el enemigo llega por ahí, pero siempre gana y triunfa Dios”, dice.

Karyme estuvo este viernes en la inauguración de una exposición de Catrinas en las instalaciones de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), en la colonia Roma, que permanecerá abierta al público durante todo este mes.

La exposición está conformada por actrices como María Rojo, Diana Bovio, Angélica María, Macaria y ella misma, caracterizadas como el personaje huesudo que es icónico por estas fechas.

“Está bonita, fue divertido hacerla”, dice.

Karyme Lozano, como escritora

Karyme espera pronto el estreno de dos películas que protagonizó, “María, desatadora de nudos”, acerca de la imagen de una Virgen que se encuentra en la selva de Cancún y “Oxidado”, acerca de un hombre que pierde todo durante la emergencia sanitaria del Covid-19.

Pero buscando nuevas puertas, ya se encuentra escribiendo su primera película y que desea filmar el próximo año con mujeres en los departamentos principales.

“Si no me llaman (a trabajar) yo me escribo mis propias historias; esta es sobre una mamá como yo (risas), una comedia, pronto me voy a reunir con personas en Guadalajara para hacerla allá”, adelanta.

