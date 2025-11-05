Más Información
¿Cómo navegar la incertidumbre del presente? Filósofos, escritores, historiadores y politólogos comparten esa misma duda
Lanza Almadía Premio de Novela con la Sociedad Ventosa-Arrufat, sustituye al premio con Fundación Poniatowska
Gonzalo Celorio, galardonado con el Premio Cervantes 2025, llama a “quitar la pausa” entre México y España
Los demonios no han dicho su última palabra… y las cazadoras tampoco.
Después de reventar reproducciones alrededor del mundo, K-pop Demond Hunters prepara su regreso.
De acuerdo con Deadline, Netflix y Sony ya cerraron acuerdos con los realizadores y la secuela está prevista para estrenarse en 2029. Aún no se ha confirmado si llegará primero a cines o directamente a plataformas, y por ahora, ninguna de las compañías ha ofrecido declaraciones oficiales al respecto.
Los fanáticos de las bandas ficticias Huntrix y Saja Boys tendrán que armarse de paciencia, ya que el proceso de producción y animación toma varios años, lo que explica la larga espera antes del estreno.
