Los demonios no han dicho su última palabra… y las cazadoras tampoco.

Después de reventar reproducciones alrededor del mundo, K-pop Demond Hunters prepara su regreso.

De acuerdo con Deadline, Netflix y Sony ya cerraron acuerdos con los realizadores y la secuela está prevista para estrenarse en 2029. Aún no se ha confirmado si llegará primero a cines o directamente a plataformas, y por ahora, ninguna de las compañías ha ofrecido declaraciones oficiales al respecto.

Los fanáticos de las bandas ficticias Huntrix y Saja Boys tendrán que armarse de paciencia, ya que el proceso de producción y animación toma varios años, lo que explica la larga espera antes del estreno.