Más Información

Tres generaciones de poetas catalanas, en una antología

Tres generaciones de poetas catalanas, en una antología

“Ya salimos a gritar, pero no nos escuchan”: Guadalupe Loaeza

“Ya salimos a gritar, pero no nos escuchan”: Guadalupe Loaeza

El concierto de Harry Styles y los lentes oscuros de Macron, en los memes de la semana

El concierto de Harry Styles y los lentes oscuros de Macron, en los memes de la semana

México y las tres américas, un ensayo de Rafael Rojas

México y las tres américas, un ensayo de Rafael Rojas

Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo: testimonio desde Indiana en la era Trump

Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo: testimonio desde Indiana en la era Trump

Del año dorado al Anschluss trumpiano

Del año dorado al Anschluss trumpiano

En 1993, las salas abarrotadas en todo el mundo se dejaron sorprender por un T-Rex que perseguía a una camioneta a toda velocidad.

no solo dejó bocas abiertas, sino que fue capaz de romper la barrera de los mil millones de dólares en taquilla mundial.

Pasaron cuatro años para que el naufragio de repitiera la hazaña y una década más para que la fantasía de El Señor de los Anillos se sumara a esa lista.

Lee también

50 mil 216 millones 871 mil 363 dólares. Fotos: DISNEY, UNIVERSAL PICTURES, WARNER BR. PICTURES, SONY PICTURES Y PARAMOUNT PICTURES
50 mil 216 millones 871 mil 363 dólares. Fotos: DISNEY, UNIVERSAL PICTURES, WARNER BR. PICTURES, SONY PICTURES Y PARAMOUNT PICTURES

Pero lo que durante los 90 y los primeros años del nuevo siglo parecía una rareza, hoy es algo más común en una industria que aprendió a manufacturar la nostalgia y espectáculo a escala global.

Antes de 2010, apenas siete películas alcanzaron esa cifra en casi dos décadas. En la década siguiente, el fenómeno se normalizó: 39 títulos cruzaron la meta. Y desde 2020, aun con el golpe de la pandemia, ya se suman 13 más.

El peso de la familia mexicana

El fenómeno no se explica solo por el aumento del boleto, también por aspectos como la importancia del mercado internacional. México, por ejemplo, pasó de ser un espectador a pieza estructural del negocio.

Cuando el mundo se volcó a ver Titanic en 1997 o El Señor de los Anillos en 2003, el país aportaba apenas el 0.1% de la recaudación global. Éramos un mercado periférico, relegado a lugares como el 87 o incluso el 245 del mundo.

Hoy, esa lógica se invirtió. En 2024, Intensa-Mente 2 encontró aquí su principal ancla internacional. México fue el mercado número uno del mundo, al aportar el 6.02% de su taquilla total.

Lee también

6 mil 122 millones 617 mil 981 dólares. Fotos: DISNEY, UNIVERSAL PICTURES, WARNER BR. PICTURES, SONY PICTURES Y PARAMOUNT PICTURES
6 mil 122 millones 617 mil 981 dólares. Fotos: DISNEY, UNIVERSAL PICTURES, WARNER BR. PICTURES, SONY PICTURES Y PARAMOUNT PICTURES

Datos procesados por EL UNIVERSAL indican que, si un filme aspira hoy a superar los mil millones de dólares, necesita de manera obligatoria el respaldo de China, Reino Unido y Francia, así como de Alemania y México, que ya juegan en ese mismo nivel.

En nuestro país hay un patrón cultural consistente. Cuando la animación, los superhéroes o la fantasía permiten la salida en familia, la aportación mexicana se dispara por encima del 3.6% e incluso del 4% del total global.

Según las cifras, la originalidad pura es escasa: el público mundial, en buena medida, paga por recordar más que por descubrir.

Lee también

4 mil 328 millones 16 mil 472 dólares. Fotos: DISNEY, UNIVERSAL PICTURES, WARNER BR. PICTURES, SONY PICTURES Y PARAMOUNT PICTURES
4 mil 328 millones 16 mil 472 dólares. Fotos: DISNEY, UNIVERSAL PICTURES, WARNER BR. PICTURES, SONY PICTURES Y PARAMOUNT PICTURES

De las 57 películas en el llamado “billion dollar club”, 34 pertenecen a The Walt Disney Company (que se hizo de varios estudios). Universal le sigue con nueve títulos.

Aun así, el mapa cambia. El caso de Ne Zha 2, impulsada por su mercado doméstico en China, muestra que el próximo gran gigante de la taquilla no necesariamente tendrá que hablar en inglés.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“No se soportan”: salen a la luz detalles de la tensa relación entre los Beckham y la familia Peltz. Foto: (Foto AP/Vianney Le Caer, archivo) / Tomada de Instagram @nicolaannepeltzbeckham

“No se soportan”: salen a la luz detalles de la tensa relación entre los Beckham y la familia Peltz

Así reaccionó Peso Pluma a rumores de infidelidad a Kenia Os tras confesiones de sus exnovias. Foto: Tomada de Instagram @pesopluma / John Lamparski/Getty Images/AFP (Photo by John Lamparski / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Así reaccionó Peso Pluma a rumores de infidelidad a Kenia Os tras confesiones de sus exnovias

Alex Bisogno lanza ultimátum a Pati Chapoy y amenaza con hablar: “Ya párele”. Foto: Agustín Salinas/EL UNIVERSAL/ Alex Bisogno IG

Alex Bisogno lanza ultimátum a Pati Chapoy y amenaza con hablar: “Ya párele”

Guardaespaldas de Cazzu conmueve daría mi vida por ellas” y redes estallan “el verdadero papá de Inti” . Foto: Tomadam de TikTok @angelaaguilar_ / EFE / Tomada de Instagram @titigomezlado_

Guardaespaldas de Cazzu conmueve: "daría mi vida por ellas” y redes estallan: “el verdadero papá de Inti”

Georgina Rodríguez. Foto EFE

Georgina Rodríguez desata reacciones con extravagante y ajustado atuendo en jet privado

[Publicidad]