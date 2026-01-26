En 1993, las salas abarrotadas en todo el mundo se dejaron sorprender por un T-Rex que perseguía a una camioneta a toda velocidad.

Jurassic Park no solo dejó bocas abiertas, sino que fue capaz de romper la barrera de los mil millones de dólares en taquilla mundial.

Pasaron cuatro años para que el naufragio de Titanic repitiera la hazaña y una década más para que la fantasía de El Señor de los Anillos se sumara a esa lista.

Pero lo que durante los 90 y los primeros años del nuevo siglo parecía una rareza, hoy es algo más común en una industria que aprendió a manufacturar la nostalgia y espectáculo a escala global.

Antes de 2010, apenas siete películas alcanzaron esa cifra en casi dos décadas. En la década siguiente, el fenómeno se normalizó: 39 títulos cruzaron la meta. Y desde 2020, aun con el golpe de la pandemia, ya se suman 13 más.

El peso de la familia mexicana

El fenómeno no se explica solo por el aumento del boleto, también por aspectos como la importancia del mercado internacional. México, por ejemplo, pasó de ser un espectador a pieza estructural del negocio.

Cuando el mundo se volcó a ver Titanic en 1997 o El Señor de los Anillos en 2003, el país aportaba apenas el 0.1% de la recaudación global. Éramos un mercado periférico, relegado a lugares como el 87 o incluso el 245 del mundo.

Hoy, esa lógica se invirtió. En 2024, Intensa-Mente 2 encontró aquí su principal ancla internacional. México fue el mercado número uno del mundo, al aportar el 6.02% de su taquilla total.

Datos procesados por EL UNIVERSAL indican que, si un filme aspira hoy a superar los mil millones de dólares, necesita de manera obligatoria el respaldo de China, Reino Unido y Francia, así como de Alemania y México, que ya juegan en ese mismo nivel.

En nuestro país hay un patrón cultural consistente. Cuando la animación, los superhéroes o la fantasía permiten la salida en familia, la aportación mexicana se dispara por encima del 3.6% e incluso del 4% del total global.

Según las cifras, la originalidad pura es escasa: el público mundial, en buena medida, paga por recordar más que por descubrir.

De las 57 películas en el llamado “billion dollar club”, 34 pertenecen a The Walt Disney Company (que se hizo de varios estudios). Universal le sigue con nueve títulos.

Aun así, el mapa cambia. El caso de Ne Zha 2, impulsada por su mercado doméstico en China, muestra que el próximo gran gigante de la taquilla no necesariamente tendrá que hablar en inglés.