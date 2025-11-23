Londres. Un reloj de bolsillo de oro recuperado de una pareja de ancianos que se ahogó cuando se hundió el transatlántico Titanic se vendió por la cifra récord de 1.78 millones de libras (dos millones de euros) en una subasta en el sur de Inglaterra.

El reloj de 18 quilates perteneció al pasajero de primera clase Isidor Straus, quien se ahogó cuando el barco se hundió el 14 de abril de 1912, indicó la casa de pujas Henry Aldridge & Son Auctioneers de la localidad de Devizes, Inglaterra, que subastó anoche la pieza.

Según informaron los subastadores, fue la cantidad más alta jamás pagada por recuerdos del Titanic, ya que el récord anterior se estableció el año pasado cuando otro reloj de bolsillo de oro, obsequiado al capitán de un barco que rescató a más de 700 pasajeros del transatlántico, se vendió por 1.7 millones de euros.

El reloj subastado el sábado fue recuperado del cuerpo de Straus junto con otros efectos personales y devuelto a su familia.

Durante la noche del naufragio, la pareja se dirigió a la cubierta del Titanic, donde le ofrecieron un asiento en un bote salvavidas, pero Isidor Straus respondió que no iría antes que otros hombres. Se cree que su devota esposa, Ida Straus, rehusó un puesto en una de las lanchas salvavidas porque no quería dejar a su esposo, y afirmó que prefería morir a su lado. El cuerpo de Ida nunca fue encontrado.

La última vez que fueron vistos con vida fue cuando estaban sentados en unas tumbonas, enfrentándose al destino, y fueron de los pocos pasajeros de primera clase que fallecieron en la tragedia, que costó la vida a mil 500 personas.

Andrew Aldridge, propietario de la casa de subastas, dijo a los medios que el precio récord "ilustra el interés permanente en la historia del Titanic.", que cubría la ruta entre el puerto de Southampton, sur de Inglaterra, y Nueva York, pero se hundió en aguas del norte del océano Atlántico tras chocar contra un iceberg.

"Los Straus representaron una historia de amor definitiva: Ida se negó a abandonar a su marido mientras el Titanic se hundía, y el precio récord mundial es testimonio del respeto que se les tiene", añadió.