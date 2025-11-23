Más Información

Señalan a jefe de policía de matar al asesino de Manzo

Señalan a jefe de policía de matar al asesino de Manzo

Asesinan al exalcalde Juan Carlos Mezhua en Zongolica, Veracruz; crimen ocurre horas antes de la visita de Sheinbaum al estado

Asesinan al exalcalde Juan Carlos Mezhua en Zongolica, Veracruz; crimen ocurre horas antes de la visita de Sheinbaum al estado

Raspa a Pemex e Indep sainete de Miss Universo

Raspa a Pemex e Indep sainete de Miss Universo

Congela Senado ley de protección para desplazados

Congela Senado ley de protección para desplazados

Lando Norris y Oscar Piastri, descalificados el GP de Las Vegas 2025

Lando Norris y Oscar Piastri, descalificados el GP de Las Vegas 2025

Acusan de influyentismo a magistrado en pleito por manutención

Acusan de influyentismo a magistrado en pleito por manutención

“Cortés era un genocida”: Francisco Martín Moreno; pero exigir que España se disculpe es un “atentado contra la historia”

“Cortés era un genocida”: Francisco Martín Moreno; pero exigir que España se disculpe es un “atentado contra la historia”

“Santificado sea tu nombre…Naasón”; aún oran por el apóstol de La Luz del Mundo

“Santificado sea tu nombre…Naasón”; aún oran por el apóstol de La Luz del Mundo

La inflación médica será más severa en México

La inflación médica será más severa en México

Retos del retiro para millennials y centennials

Retos del retiro para millennials y centennials

“Un error que populistas instrumentalicen nuestras nostalgias”: Dan Lungu, escritor rumano

“Un error que populistas instrumentalicen nuestras nostalgias”: Dan Lungu, escritor rumano

Contra el eco de los falsos nacionalismos: entrevista con la escritora eslovaca Lucia Duero

Contra el eco de los falsos nacionalismos: entrevista con la escritora eslovaca Lucia Duero

Londres. Un reloj de bolsillo de oro recuperado de una pareja de ancianos que se ahogó cuando se hundió el transatlántico se vendió por la cifra récord de 1.78 millones de libras (dos millones de euros) en una subasta en el sur de .

El reloj de 18 quilates perteneció al pasajero de primera clase Isidor Straus, quien se ahogó cuando el barco se hundió el 14 de abril de 1912, indicó la casa de pujas Henry Aldridge & Son Auctioneers de la localidad de Devizes, Inglaterra, que subastó anoche la pieza.

Según informaron los subastadores, fue la cantidad más alta jamás pagada por recuerdos del Titanic, ya que el récord anterior se estableció el año pasado cuando otro reloj de bolsillo de, obsequiado al capitán de un barco que rescató a más de 700 pasajeros del transatlántico, se vendió por 1.7 millones de euros.

Lee también

El reloj subastado el sábado fue recuperado del cuerpo de Straus junto con otros efectos personales y devuelto a su familia.

Durante la noche del , la pareja se dirigió a la cubierta del Titanic, donde le ofrecieron un asiento en un bote salvavidas, pero Isidor Straus respondió que no iría antes que otros hombres. Se cree que su devota esposa, Ida Straus, rehusó un puesto en una de las lanchas porque no quería dejar a su esposo, y afirmó que prefería morir a su lado. El cuerpo de Ida nunca fue encontrado.

La última vez que fueron vistos con vida fue cuando estaban sentados en unas tumbonas, enfrentándose al destino, y fueron de los pocos pasajeros de primera clase que fallecieron en la tragedia, que costó la vida a mil 500 personas.

Lee también

Andrew Aldridge, propietario de la casa de subastas, dijo a los medios que el precio récord "ilustra el interés permanente en la historia del Titanic.", que cubría la ruta entre el puerto de Southampton, sur de Inglaterra, y , pero se hundió en aguas del norte del océano Atlántico tras chocar contra un iceberg.

"Los Straus representaron una historia de amor definitiva: Ida se negó a abandonar a su marido mientras el Titanic se hundía, y el precio es testimonio del respeto que se les tiene", añadió.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Sorpresa de última hora para pensionados! Adultos mayores que recibirán dinero este 28 de noviembre. Foto: IMSS / ISSSTE / Secretaría de Bienestar / Adobe

¡Sorpresa de última hora para pensionados! Adultos mayores que recibirán dinero este 28 de noviembre

Confirman qué estados podrán sacar la licencia permanente de CDMX en 2026. Foto: Canva

Confirman qué estados podrán sacar la licencia permanente de CDMX en 2026

Visa americana. Foto: iStock

¡Atento! Cambio en trámite de visa en CDMX entra en vigor este 24 de noviembre

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

El ‘secreto’ para obtener la visa americana de turista: Cómo probar tus lazos con México

Colorado este invierno. Foto: iStock/ MargaretW

Inicia la temporada de esquí: 7 destinos de Colorado para tener las mejores vacaciones de invierno