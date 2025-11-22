Atlanta.- Todo sucedió muy rápido. Menos de una semana después de que el presidente Donald Trump criticara a la representante Marjorie Taylor Greene, la republicana de Georgia anunció que renunciaría al Congreso el 5 de enero.

La salida de Greene pondrá fin a cinco años turbulentos en el Congreso. Primero fue una figura ajena al sistema, luego ocupó brevemente un lugar central de poder durante el mandato del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. El regreso de Trump a la Casa Blanca podría haber marcado el inicio de una nueva era de influencia en Washington, pero el creciente descontento de Greene provocó su ruptura con el presidente.

Aquí presentamos un repaso de la trayectoria de Greene y algunos de los episodios más destacados de su tumultuosa carrera de cinco años en el Congreso.

Lee también Trump critica trayectoria de Marjorie Taylor Greene, pero dice que "siempre" la apreciará

¿De dónde procedía Greene?

Greene tenía poca participación en política antes de que Trump se postulara para presidente. Ella y su esposo habían comprado una empresa de construcción comercial al padre de Greene. Posteriormente, Greene abrió un gimnasio de CrossFit en las afueras de Atlanta. Pero durante la campaña de 2016, comenzó a publicar historias y videos en línea.

Su comentario inicial fue un batiburrillo de teorías conspirativas. Greene sugirió que el tiroteo masivo de 2017 en Las Vegas fue un ataque coordinado para impulsar el apoyo a nuevas restricciones de armas. En 2018, respaldó la idea de que el gobierno estadounidense perpetró los ataques del 11 de septiembre de 2001. En un video grabado en el Capitolio de EU

en 2018, afirmó que las congresistas Ilhan Omar (demócrata por Minnesota) y Rashida Tlaib (demócrata por Michigan), ambas musulmanas, no eran miembros «oficiales» del Congreso porque utilizaron el Coran en lugar de la Biblia en sus ceremonias de juramento.

Lee también Trump contra la prensa: de las presiones sobre grandes cadenas al "silencio, cerdita"

¿Cómo logró ser elegida?

En 2020, Greene se lanzó a la política participando en las primarias republicanas, muy disputadas, en un distrito congresional competitivo de los suburbios de Atlanta, donde residía. Pero después de que el congresista titular del distrito 14, de fuerte tradición republicana en el noroeste de Georgia, anunciara su jubilación, Greene trasladó su candidatura a ese distrito.

Durante su campaña, Greene simpatizó abiertamente con QAnon , una teoría conspirativa que involucra a una camarilla global de caníbales adoradores de Satanás, incluyendo a líderes del gobierno estadounidense, que opera una red de tráfico sexual infantil. Finalmente se distanció, diciendo que se había dejado influenciar por algunas cosas que había visto en internet.

Greene ganó la nominación republicana en una segunda vuelta y luego obtuvo una victoria aplastante cuando el demócrata Kevin Van Ausdal se retiró de la contienda.

Donald Trump y Marjorie Taylor Greene. Foto: AFP

¿Cómo fue recibida en el Congreso?

Algunas de las declaraciones más incendiarias de Greene no se hicieron públicas hasta después de su elección, como su afirmación de 2018 de que los incendios forestales de California fueron provocados por un rayo láser del espacio controlado por la familia bancaria Rothschild.

La afirmación se resumía a menudo como «láseres espaciales judíos» porque la familia ha sido objeto de acusaciones antisemitas durante años. Greene declaró posteriormente que desconocía que los Rothschild fueran judíos.

La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, expulsó a Greene de sus dos comités apenas unas semanas después de haber asumido su primer mandato, argumentando que se había ganado el castigo por difundir teorías conspirativas violentas y llenas de odio . Once republicanos respaldaron la expulsión.

Lee también Archivos Epstein: bomba para republicanos y demócratas

Pero Greene prosperó en el exilio, recaudando millones en pequeñas donaciones mientras continuaba provocando a los demócratas. Por ejemplo, ella y otros dos miembros republicanos de la Cámara de Representantes demandaron a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, después de que fueran multados por negarse a usar mascarillas en el pleno durante la pandemia de COVID-19.

Cuando los republicanos obtuvieron la mayoría en la Cámara de Representantes en 2022, se alineó con McCarthy, el republicano de California que se convirtió en presidente de la Cámara. McCarthy le devolvió a Greene sus puestos en comisiones y la nombró asesora cercana.

Greene ha estado a menudo en el centro de la polémica con los demócratas, incluyendo disputas con la representante demócrata Jasmine Crockett de Texas y el haber tildado de “mentiroso” al presidente Joe Biden durante uno de sus discursos sobre el Estado de la Unión.

¿Cómo se produjo el distanciamiento entre Greene y Trump?

Mientras Trump hacía campaña para un segundo mandato, Greene fue una defensora constante, apareciendo a menudo junto a él en mítines en Georgia y otros lugares.

Pero pronto se distanciaron. El descontento de Greene se remonta al menos a mayo, cuando anunció que no se presentaría al Senado contra el senador demócrata Jon Ossoff. Trump afirmó posteriormente que le había enviado a Greene una encuesta que demostraba que «no tenía ninguna posibilidad» en la contienda.

Greene también declinó postularse para gobernador de Georgia, atacando un sistema político de “amiguismo” y alegando que ponía en peligro el control republicano del estado.

Lee también Trump dice que Zelensky "va a tener que aprobar" su plan de paz

Comenzó a adoptar posturas contrarias a las de Trump. Greene describió las acciones de Israel en Gaza como un «genocidio» contra los palestinos y apoyó la publicación de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein. También criticó a la dirigencia republicana por el reciente cierre del gobierno federal, afirmando que necesitaban un mejor plan para mitigar el impacto del vencimiento de los subsidios al seguro médico.

Greene se autodenominó "Estados Unidos primero, solo Estados Unidos", insinuando que Trump estaba demasiado centrado en asuntos exteriores. A medida que sus críticas se intensificaban, Trump se hartó y anunció que respaldaría a un rival en las primarias.

Tras años de apoyo, declaró que Greene era una “traidora”. Una semana después, ella anunció su dimisión.