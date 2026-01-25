¿Blue Lock tendrá live action?; esto se sabe de la próxima adaptación del anime

Este domingo 25 de enero se liberó la primera imagen promocional de la adaptación cinematográfica a live action del popular anime deportivo Blue Lock, con la cual se confirmó oficialmente que el rodaje del proyecto ya está en marcha, marcando así el inicio de su esperada producción.

Este anuncio se dio a conocer el pasado 28 de septiembre de 2025, durante el Blue Lock Egoist Festa 2025 celebrado en Tokyo. De la mano de la productora de películas CREDUS y distribuido en Japón por Toho, este filme ha generado expectativa entre los fanáticos del anime.

Además de esta nueva cinta, ya se encuentra en producción la tercera temporada del anime, la cual adaptará el arco de la "Neo Egoist League", donde los jugadores se enfrentarán a los mejores jóvenes del mundo. La nueva temporada tiene previsto su estreno para el próximo 9 de octubre de 2026.

El estreno del filme coincidirá con la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Foto: Crunchyroll

¿Qué abordará esta adaptación cinematográfica?

Esta película se enfocará en la historia original de Muneyuki Kaneshiro, donde 300 delanteros juveniles japoneses son reclutados para vivir en una instalación de entrenamiento estricto llamada Blue Lock, un programa que busca encontrar al mejor delantero. La trama principal sigue a Yoichi Isagi, un talentoso jugador que busca triunfar y convertirse en el atacante más egoísta.

A pesar de que aún no se sabe mucho del estreno de esta cinta, el productor Shinzo Matsuhashi reveló que los miembros del elenco oficial llevan más de un año y medio entrenando bajo la supervisión de jugadores de fútbol profesionales, con el objetivo de lograr una adaptación fiel a la obra original. Además, se dio a conocer que, durante la audición de los personajes, se presentaron más de mil candidatos.

¿Cuándo se estrenará la película?

De acuerdo con el sitio web oficial de Crunchyroll, el estreno está programado para verano de 2026 para Japón, coincidiendo estratégicamente con la celebración de la Copa Mundial de Fútbol, un detalle que ha ilusionado a todos los aficionados del anime y del fútbol en general.

Aunque aún no se ha confirmado su llegada a cines de México u otros países de América Latina, se espera que luego de su lanzamiento en Japón llegue a plataformas de streaming a nivel global, como Netflix, Prime Video o Crunchyroll.

Las reacciones de los fanáticos frente a la noticia son neutras, pues, mientras algunos esperan con emoción este nuevo formato y muestran su entusiasmo por ver a actores reales, otros prefieren mantener el formato animado para asegurar la calidad de las secuencias de fútbol exageradas.

