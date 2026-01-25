El Show de los Muppets regresa con espectáculo especial; ¿cuándo ver la transmisión?

Con motivo del 50 aniversario de la serie original, este peculiar y mítico grupo de marionetas parlanchines regresarán a los escenarios con un espectáculo especial, lleno de risas, diversión, invitados sorpresa y una buena dosis de nostalgia.

De la mano del director Alex Timbers y el productor Seth Rogen, esta nueva emisión no solo rendirá homenaje a los cincuenta años de legado de El Show de los Muppets en la televisión, sino que además marcará el inicio de una nueva serie, pensada para conquistar tanto a los fanáticos de siempre como a nuevas generaciones.

Con el objetivo de conquistar nuevamente el mundo del entretenimiento, esta emisión puede marcar el regreso del show a la pantalla chica. "Estamos muy emocionados de volver al lugar donde todo comenzó, y luego terminó y luego tal vez comience de nuevo, depende de cómo vaya esta noche", señaló Kermit en el tráiler oficial.

La cantante pop estadounidense Sabrina Carpenter será una de las estrellas invitadas. Foto: Disney Plus

¿Cuándo ver el show en vivo?

El espectáculo en vivo "Los Muppets: Un show especial" podrá verse a nivel internacional a través de la plataforma de Disney Plus y por la cadena ABC para Estados Unidos, el próximo miércoles 6 de febrero. El espectáculo contará con muchas sorpresas, con la misma esencia y humor irreverente que lo caracteriza.

Sin perder la tradición y la creatividad del show clásico, la diva Miss Piggy, el intrépido Gonzo, el cómico Oso Fozzie y la relajada rana Kermit, mejor conocido en México como René, regresarán a la televisión por primera vez desde hace cuatro décadas con nueva música, comedia, sketches y mucho caos tras el enorme telón rojo del teatro.

Entre el elenco de artistas invitados, destaca la presencia de la cantante de pop y ganadora de un premio Grammy, Sabrina Carperter, quien se espera que amenice el show con un número musical en conjunto. Asimismo, el comediante Seth Rogen y la actriz Maya Rudolph se integrarán al espectáculo para recrear situaciones absurdas y graciosas.

El Show de los Muppets: un hito de la televisión

El Show de los Muppets se mantuvo al aire en más de 100 países desde 1976 y concluyó sus emisiones en mayo de 1981, luego de cinco temporadas y más de cien episodios. El programa fue muy popular en México, dejando su huella en muchas generaciones y convirtiéndose en todo un fenómeno de la televisión y el entretenimiento familiar.

En México y en varios países de América Latina, Kermit fue conocida como la rana René, convirtiéndose en un auténtico ícono de la cultura popular. Más allá del programa original, esta famosa franquicia se extendió a distintos formatos y narrativas, como la serie animada Muppet Babies en 1984, así como películas destacadas como The Muppets (2011) y Muppets 2: Los más buscados (2014).

