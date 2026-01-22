Para muchos el amor es una bendición, para otros una terrible maldición. En las mujeres de la familia Owens, querer a alguien implica aceptar que la persona amada tendrá un trágico final. Así se construye el universo de “Hechizo de amor”, una película donde la magia no es adorno, sino herencia y condena.

Sally y Gillian crecieron entre tías excéntricas, rituales domésticos y secretos transmitidos de generación en generación. Las dos saben que sobre ellas pesa un hechizo antiguo: todo hombre que se enamore de una Owens está destinado a morir.

Aun así, cada una decide enfrentarlo a su manera. Sally intenta llevar una vida tranquila, lejos de la brujería, convencida de que la normalidad puede protegerla; mientras que Gillian busca romances fugaces y emociones sin freno.

El equilibrio se rompe cuando Jimmy, una de las parejas de Gillian, muere de forma accidental. Las hermanas deberán unir fuerzas para ocultar lo ocurrido, enfrentar a un detective que empieza a sospechar y, sobre todo, intentar romper el embrujo que las persigue.

Estrenada en 1998, “Hechizo de amor” no fue un éxito inmediato en taquilla, pero el tiempo la colocó en otro lugar. La química entre Sandra Bullock y Nicole Kidman, el tono que mezcla fantasía, humor y oscuridad, y una historia centrada en la sororidad antes que en el romance, la convirtieron en una película de culto.

Hoy, la secuela, “Hechizo de amor 2”, ya fue filmada en Londres y se estrenará en septiembre de 2026. Kidman y Bullock regresan también como productoras, retomando una historia que el público nunca dejó ir.

Dónde ver: Prime Video