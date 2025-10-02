Más Información

Adiós a Jane Goodall, la científica que cambió la forma de entender a los chimpancés

De la casa al museo: Taller Nacional celebra una década

Exhortan a destinar 1% del presupuesto a la Cultura

Claude Stresser-Péan, puente cultural entre Francia y México

Canibalismo de mexicas y mayas, entre el rito y el mito

A la IA ya la usa el arte, el reto es seguir su evolución

Los niños es el nuevo público que sigue a , el actor protagonista dramático de “Pedro Páramo” y “Fiesta en la madriguera”, pero quien con la más reciente entrega de “Jurassic Park”, abrió sus horizontes.

Al actor tapatío lo reconocen ya en la calle, algo que no necesariamente había pasado con sus anteriores filmes, pero han sido los infantes los que más lo han llenado de alegría.

En “Jurasic World: Renace”, pronta a llegar a plataformas tras su paso por cines, el mexicano interpreta a un hombre quien, tras un accidente en su velero, llega a la isla de los dinosaurios donde debe lucha por salvar la vida de sus hijas y la propia.

“Cuando salió la película se desató el furor, ahora es padre que la gente te reconozca y los niños comiencen a preguntarte cómo le hice para escapar de dinosaurio, en su mente, eso es real”, dice el histrión.

“Los papás te reconocen y cuando les dicen a los niños que soy el de Parque Jurásico se emocionan, es muy bonito lo que te dicen, es otro público”, apunta.

García Rulfo está por irse a Canadá para filmar una película, de la cual por razones contractuales no puede dar detalles.

Pero por ahora, desde este jueves, podrá ser visto en salas mexicanas con el lanzamiento de la fársica “Una historia de amor y guerra”, protagonizada por Andrew Leland Rogers (“Gringo hunters”), Lucía Gómez Robledo (“Cómo sobrevivir soltero”), Darío Yazbek Bernal (“Daniel y Ana”) y Mónica del Carmen (“Año bisiesto”).

La cinta dirigida por Santiago Mohar Volkow (“Los muertos”) gira alrededor del arquitecto Pepe-Sánchez Campo (Leland Rogers), quien está a punto de casarse con Constanza (Gómez Robledo) y construir un enorme centro comercial y celebrar su despedida de soltero.

Pero su suerte cambia al saber que su amada está embarazada, la construcción es tomada por campesinos revolucionarios y es secuestrado.

García Rulfo da vida a un hombre que guía al protagonista por el limbo.

Es la segunda película que el entrevistado y el realizador estrenan este año, luego de “El buen salvaje”.

“Parque Juraísico fue increíble, pero en esta fue pura familia, Santiago es mi carnal con la misma loquera para hacer cosas divertidas, ya somos como una especie de compañía de teatro (con el resto del elenco) en el que los actores se van rolando los personajes, la cosa es pasarla bien y llevarlo al público”, apunta.

