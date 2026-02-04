La IA en el cine ya llegó y no se irá jamás, pero para el productor Santiago García Galván quien ha trabajado en México y EU, lo importante es la ética de quien la usa y una reeducación con ella para que, en lugar de generar despidos laborales, se eficientice al medio audiovisual.

García Galván, junto con el realizador Luis Mandoki (“Voces inocentes”) participó en la mesa ”Future of communication and storytelling” del World Governments Summmit realizado esta tarde en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

El evento es considerado uno de los más importantes del mundo en materia de gobernanza, innovación y futuro social.

“La IA ya impactó en todo el mundo, pero el uso ético de la herramienta es lo importante. Un martillo, por ejemplo, puede matar a alguien, pero también para poner un clavo”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL, desde la ciudad árabe.

“Hay que empezar una capacitación del trabajo y su uso con ética, claro apegado a un marco legal que aún no hay. Pero si se capacita a la gente en esto, se puede eficientizar los tiempos para que las personas tengan menos horas (laborales) y mayor calidad en su vida”, apuntó.

García Galván cuenta con una filmografía que incluye títulos como “La bala de Dios”, con Nikolaj Coster-Waldau; “Turno nocturno”, basada en una leyenda mexicana y “Un cuento de circo”, ópera prima de Demian Bichir.

Destaca que en una obra debe quedar claro quién es el autor y eso no queda aún claro con la llegada de la IA, pues hay una corriente que critica que guionistas recurran a ella para visualizar posible escenarios.

“Hasta el momento no he ocupado IA en mis producciones y la razón por la cual lo he hecho es poque la legislación, la reglamentación y la propiedad intelectual no están claras. La utilizaremos cuando esté eso listo”, comentó.

García Galván es confundador de Film School. IA, ubicada en West Hollywood (EU) donde a los estudiantes se les explica las nuevas tecnologías.

