Sala Nezahualcóyotl, a rehabilitación para celebrar sus 50 años

Romero Tellaeche y revendedores de boletos de BTS, derrotados; Kanye West… ¿redimido?: memes de la semana

La piel de leopardo, un ensayo de Gabriel Bernal Granados

El terror de las puertas: adelanto de novela de Ethel Krauze

“Siempre es buena noticia que un clásico se convierta en best seller”: entrevista a José María Micó

El Bach se tiñó de púrpura encendida

Después de dominar el cine de superhéroes con Spider-Man y regresar al multiverso con Doctor Strange en el multiverso de la locura, Sam Raimi decidió retomar el género con el que inició su carrera: el terror sangriento, incómodo, pero profundamente humano.

Su nueva película, Send help (¡Ayuda!), marca su regreso al género tras 17 años alejado. La historia no solo busca incomodar al espectador: también habla de poder, machismo y jerarquías laborales, disfrazadas de una historia de supervivencia en una isla desierta.

“Ese es el tema de la película. El verdadero villano somos nosotros mismos y cómo nos corrompernos con el poder. Siempre debemos ser conscientes de mantenernos abiertos y generosos con quienes nos rodean”, dice el cineasta en entrevista con EL UNIVERSAL.

La película, producida por Raimi y Zainab Azizi, sigue a Linda Liddle (Rachel McAdams), una empleada eficiente, solitaria y constantemente subestimada por su jefe sexista, Bradley Preston (Dylan O’Brien), heredero de la empresa por nepotismo. Un viaje de trabajo rumbo a Bangkok termina en un accidente aéreo y ambos quedan varados en una isla.

“Muchas personas se van a identificar con Linda Little. Todos hemos tenido un jefe terrible o sentido que tu trabajo no fue reconocido, que estabas poco valorado”, cuenta la productora.

Raimi, que viene del mundo en el que los héroes usan capa, vuelve oficialmente al género que lo referenció como de culto con The evil dead. Aquí, su heroína no usa poderes sobrenaturales, sino conocimiento, paciencia y dignidad.

“Para mí sí es una superheroína oscura, retorcida. Si estuviera varado en una isla con mi jefe… espero que yo fuera tan generoso como ella. A pesar de su crueldad, ella le arregla la pierna, le construye un refugio, consigue agua para él. Pero si él continuara siendo cruel conmigo, probablemente haría lo mismo que ella: alejarme y tomar acciones cada vez más firmes. Creo que actuaría como Linda, hasta cierto punto”, admite el director.

La cinta, ya en cines, cuenta con las actuaciones de Rachel McAdams y Dylan O’Brien en los papeles centrales. En la música, Raimi volvió llamó a Danny Elfman.

“No es solo un gran compositor, realmente entiende a los personajes, sabe cuándo usar la música para elevar una emoción”.

