Veinte años después de que la revista de moda "Runway" definiera lo que significaba sobrevivir al mundo editorial con tacones imposibles y miradas que congelaban oficinas, el universo de "The devil wears Prada" (“El diablo viste a la moda”), vuelve y ya tiene tráiler oficial.

El avance recupera el momento que se insinuó el año pasado: Miranda Priestly y Andy Sachs vuelven a compartir un elevador. En las imágenes podemos ver escenas que se habían mostrado hace un año en donde Andy se reencuentra con Emily y le dice:

-“Has cambiado. Tienes mucha más confianza. Pero conservaste esas cejas, ¿verdad?”, le dice Emily al final del tráiler.

"The devil wears Prada 2" ya tiene su primer tráiler. Foto: IMBDb

"Runway" enfrenta el declive de la prensa escrita y depende, más que nunca, del dinero publicitario de los grandes conglomerados de lujo.

El problema: quien controla ese presupuesto es Emily, la exasistente ahora es una ejecutiva poderosa dentro de ese mundo que Miranda necesita desesperadamente.

Andy no vuelve como la chica recién graduada, regresa después de 15 años como periodista de investigación, viajando por el mundo. Ese pasado cambia por completo su forma de vestir, su seguridad y su lugar en la historia.

Streep contó a "Vogue" que cuando filmaron en la Sexta Avenida, donde hace 20 años nadie se detenía a mirar ahora escuchó un rugido de gente, fans vestidos como Miranda, multitudes grabando con el celular, personas intentando ver la película antes de que exista.

Vuelven Miranda, Andy, Emily y Nigel, interpretado por Stanley Tucci. Se suman nombres como Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, BJ Novak, Simone Ashley y Pauline Chalamet, entre otros. Quien no regresa es Nate.

Si la primera película hablaba de sobrevivir al mundo editorial, esta parece hablar de sobrevivir al cambio de era del impreso al digital. “El diablo viste a la moda 2” llega a cines el 1 de mayo de 2026.

