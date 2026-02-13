Al destacar la nueva Ley de Cine, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció la figura de la actriz y productora mexicana Salma Hayek, quien también insistió en los incentivos para producciones mexicanas.

En su conferencia mañanera de este viernes 13 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que los incentivos se presentarán este domingo y son un reconocimiento para la artista veracruzana

“Es una figura mexicana internacional, pero ¿recuerdan que les dije que la conocí en Veracruz ahora que estuve ahí y que ella me insistió mucho en tener incentivos para producciones de cine? Entonces, la vamos a invitar porque pues es también un reconocimiento, ella nos estuvo insistiendo muchísimo y además es un reconocimiento a ella”, expresó.

La presidenta Claudia Sheinbaum y la actriz Salma Hayek. Foto: Tomada de la cuenta de IG de @claudia_shein

La Presidenta destacó que la película “Frida”, basada en la vida de la pintora mexicana Frida Kahlo, fue protagonizada y producida por Hayek: “Hoy es un símbolo en el mundo (...). Si no se hubiera hecho esa película, no hubiera sido el vehículo que hoy representa Frida Kahlo en el mundo”.

Comentó que la actriz realiza una película en Veracruz, que muestra los paisajes.

“Entonces, es un reconocimiento a ella, a su defensa de nuestros paisanos y paisanos, y también a que ella estuvo impulsando, y a todos los actores, actrices de México, cineastas, pero bueno, agradecemos que haya aceptado venir el domingo”, agregó.

Tras presentarse la Ley de Cine, la Mandataria federal aseguró que en México “hay una creatividad excepcional”, así como “cineastas extraordinarios” y los mejores actores de doblaje, además que se ha abierto el presupuesto a lenguas originarias.

Apuntó que la Ley se hizo en colectivo con todos aquellos que se dedican al cine nacional, principalmente independientes.

