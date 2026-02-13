Ante la inquietud de intérpretes de doblaje y artistas de la voz por la clonación y sustitución de voces humanas mediante herramientas de Inteligencia Artificial (IA), el Gobierno de México anunció que enviará al Congreso reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal del Derecho de Autor para proteger voces ante la IA.

Asimismo se presentó una nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual, con el fin de actualizar el marco jurídico y fortalecer la protección de derechos culturales y laborales en el sector.

Durante la presentación, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, explicó que ambas iniciativas responden a demandas históricas de la comunidad cultural y a la necesidad de adaptar la legislación a los cambios tecnológicos y de la industria audiovisual.

La secretaria de Cultura Claudia Curiel de Icaza durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional (13/02/2026). Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

“Dos iniciativas que son fundamentales para el sector cultural, que se han esperado sobre todo la de cine por muchos años y también la de intérpretes de doblaje”, señaló.

La voz humana será reconocida como herramienta artística

En materia de doblaje e IA, la funcionaria detalló que por primera vez se reconocerá a la voz humana como una herramienta artística “única e irrepetible”, parte de la imagen de la persona, cuyo uso requerirá autorización expresa e informada.

“Se va a reconocer a la voz humana como una herramienta artística, única e irrepetible, que es parte de la imagen de la persona y cuyo uso requiere autorización expresa e informada. Esto nos protege para que solamente con su consentimiento y retribución se pueda hacer uso de su voz”, afirmó.

Las reformas contemplan sanciones por el uso indebido de voces, así como la ampliación de facultades del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) para establecer mecanismos más ágiles de resolución de controversias, evitando litigios prolongados.

La medida beneficiará particularmente a intérpretes que actualmente no cuentan con contratos formales.

Curiel de Icaza subrayó que la regulación de la IA es un debate global aún incipiente, pero destacó que, en el ámbito cultural, México podría colocarse a la vanguardia en la protección de trabajadores creativos frente al uso de tecnologías de clonación de voz.

En paralelo, el Ejecutivo presentó la iniciativa de una nueva ley cinematográfica que sustituirá a la legislación vigente desde 1992.

De acuerdo con la secretaria, el nuevo ordenamiento abandona la visión “mercantil” de la antigua norma y adopta un enfoque basado en derechos culturales, acceso democrático y pluralidad.

“La ley pasada surge en un contexto neoliberal donde tenía una visión de mercancía. Lo que se hizo en esta ley es trabajarla con fundamento en los derechos culturales”, expuso.

Entre los cambios centrales destaca la garantía del 10% de exhibición de cine nacional en salas, con revisiones semestrales y ajustes semanales en cartelera, además de ampliar de siete a 14 días la permanencia mínima en pantalla para producciones mexicanas.

Asimismo, se refuerza la promoción del cine nacional en plataformas digitales, las cuales deberán contar con una sección destinada a recomendar y mostrar la cartelera y programación mexicana.

La iniciativa incorpora por primera vez la obligación de conservar, restaurar, digitalizar y difundir el acervo audiovisual del país como parte del derecho a la memoria, bajo resguardo de la Cineteca Nacional.

También se establece en la ley el compromiso del Estado para garantizar el fomento al cine mexicano con incrementos progresivos presupuestales, así como la articulación de una política cinematográfica nacional en coordinación con estados y municipios para descentralizar la producción y exhibición.

“Con esta actualización pasamos del formato análogo a lo que implica ya una ley actual con la tecnología, con medidas justas para visibilizar el cine nacional, potenciarlo, pero también el derecho de las audiencias”, concluyó la secretaria.

Claudia Curiel habla sobre fideicomisos en el cine

Al preguntarle sobre la incertidumbre que provocó la desaparición de algunos fideicomisos de cine, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel Icaza subrayó que esta nueva ley garantiza el fomento a través del programa Fomento al Cine Mexicano (Focine).

“Ya está nombrado la ley y eso lo hablamos con todas las comunidades y están felices. Entonces, el fideicomiso desaparece y evoluciona a esta nueva forma que ya está nombrada, reconocida en la ley, como dijo la Presidenta, con un presupuesto progresivo, obviamente en la medida de la disponibilidad, pero con una garantía del Estado en el fomento del cine”, dijo.

Explicó que los fideicomisos son figuras en donde una vez que se deposita recurso público, su gasto tiene que ser igual con las leyes de adquisiciones y de obras, dependiendo de la característica. Señaló que en muchos de estos fideicomisos, no había transparencia de cuánto recurso se gastaba.

“Se utiliza igual para lo mismo, exactamente para lo mismo y al final del año pues hay transparencia en el uso de los recursos y se destina todo el recurso que está destinado para el año, pero ya no queda, digamos, el guardadito que antes había, que era muy poco transparente. Entonces, por eso en su momento pues se quitaron muchos fideicomisos y algunos fideicomisos permanecen porque tienen sentido tenerlos”, mencionó.

Convocatorias para producciones en México

Daniela Elena Alatorre Benard, directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum (13/02/2026). Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Daniela Elena Alatorre Benard, directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), mencionó que se cuentan con 14 convocatorias distintas para que haya producciones en todo el país.

“Lo que hace, poder ampliar esta visión es que estemos cerca de toda la cadena de producción, desde el desarrollo y la escritura de guion hasta la preservación de estas obras cinematográficas, lo que permite que se atienda obviamente a población vulnerable”, explicó.

