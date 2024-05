Isabel Lascurain fluye con el paso del tiempo

Isabel Lascurain tuvo una juventud que muchos envidiarían.

En sus veintes, encontró la fama con uno de los grupos femeninos del momento, Pandora. Y, siendo una de las estrellas jóvenes del momento, se rodeaba de otros famosos, como Luis Miguel.

“Cantábamos mucho, veíamos películas en su casa porque él no salía. Recuerdo que, de repente, un día nos fuimos al cine de escapada, en plan súper sencillo y súper fresita la verdad, pero hace mucho que ya no sé de él”, cuenta la cantante, que en par de semanas cumplirá 64 años.

“Fue muy mi amigo cuando empezábamos y luego la vida nos separó, él por su lado y nosotros por el nuestro, y no, ya no lo he vuelto a ver, pero siempre trato de estar muy pendiente de él”.

Isabel es así, toma el tiempo con la filosofía de aceptar su paso, es decir, asegura que no busca quedarse en el pasado, aunque este haya sido muy bello, ni aparentar lo que no es actualmente.

“La vida se va pasando y vas viendo que ya no eres joven, lo cual está perfecto”, afirma.

“Yo era mucho más prendida, pero también de todo me enojaba cuando empecé, y he aprendido a hacer bastante más ligera y a darme cuenta de que todo pasa. Es difícil entenderlo”.

La cantante reconoce que en esta etapa más madura, es importante que las personas pasen la estafeta a los jóvenes, sin renunciar a sus propios sueños, más bien aceptando su rol en la vida.

El trío se formó en 1981, pero fue en 1985 cuando lanzaron su primer álbum, Pandora, que incluía éxitos como “¿Cómo te va mi amor?” fotos: TELEVISA Y ARCHIVO EL UNIVERSAL

Pasa la estafeta

Es algo que intenta hacer cada semana en el game show musical de Televisa, Juego de voces, donde hace duelos de canto contra los herederos, que son hijos de famosos, incluida ella, que concursa con su hijo Joss Álvarez, de 22 años.

“Los consagrados vamos más para allá y ahí vienen los chavos a buscar su camino y eso me conmueve muchísimo y así es la vida; cuando empezamos también había grandes cantantes, había figuras consagradas que nos ayudaron y nos inspiraron”.

Cuando empezaba su trayecto como intérprete, recuerda, ella quería dejar una huella importante en la música, hoy lo que desea es seguir usando su energía que tiene para buenas causas.

“Lo que es la violencia a la mujer, todo lo que me gusta apoyar, a los niños, los viejitos. Sí, me considero feminista si esto es que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres”, dice.

“He estado en fundaciones y lo sigo estando, en redes sociales cuando me lo piden, soy muy pro Teletón por ejemplo, todos los años y todos los meses hago una aportación a varias asociaciones. En esta etapa, trato de ayudar lo más que puedo”.

Parte de ese equilibrio, asegura, lo consiguió desde niña. Recuerda sus estudios en una escuela de monjas, donde recibió reglas firmes y valores; y hasta la fecha se considera religiosa, tanto así que colecciona vírgenes de Guadalupe, tiene unas 20 en su casa “por todos lados”.

“Soy muy espiritual, muy creyente en Dios soy muy Guadalupana. Tal vez no soy tan practicante, pero sí me gusta mucho comulgar, sigo siendo muy muy espiritual y muy cercana a Dios, de los 14 a los 18 años cantaba en la iglesia, pero mi primer acercamiento con la música fue a los seis años cuando me subí a cantar en el colegio”.

La agrupación, que había obtenido el segundo lugar en el Festival OTI, participó en un concierto especial junto a otros artistas en octubre de 1986. Fotos: TELEVISA Y ARCHIVO EL UNIVERSAL

Madurar es relajarse

Laboralmente, Isabel atraviesa un buen momento, además de Juego de voces, ha destacado en YouTube con su canal, además de su Inesperado tour, junto con Pandora y otra de las grandes agrupaciones de los 80, Flans.

Al preguntarle si piensa en el retiro, ella responde que es algo que sí, pero no sabe cuándo. Por ahora, lo que sí desea es “bajarle al ritmo de chamba”, algo que no ha concretado por “aprovechar lo que está pasando”.

Si bien no deja de lado el ser intensa en ciertas cuestiones, busca relajarse. En su tiempo libre le gusta ver cine, series, leer, juegos de mesa y estar con sus amigos y familia, incluido su hijo.

“No vale la pena que gastes tu energía y tu hígado en cosas que no valen tanto la pena. Los años y la vida te van enseñando que no hay que ser tan clavados”.