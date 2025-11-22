Más Información

La Granja VIP: los mejores memes que dejó la sexta noche de traición

La Granja VIP: los mejores memes que dejó la sexta noche de traición

Starbucks lanza vasos especiales de Stranger Things: ¿cuándo y cómo adquirir la colección?

Starbucks lanza vasos especiales de Stranger Things: ¿cuándo y cómo adquirir la colección?

Licencia Permanente CDMX: todo lo que debes saber sobre el trámite en 2026

Licencia Permanente CDMX: todo lo que debes saber sobre el trámite en 2026

Encuentro entre Belinda y Cazzu desata épica ola de memes; así reaccionaron en X

Encuentro entre Belinda y Cazzu desata épica ola de memes; así reaccionaron en X

Miss Universo 2025: Él es Genaro Palos, el entrenador que llevó a Fátima Bosch a ganar la corona

Miss Universo 2025: Él es Genaro Palos, el entrenador que llevó a Fátima Bosch a ganar la corona

Las tensiones en, el nuevo reality show de TV Azteca, se van acumulando mientras los participantes se adentran en la sexta semana del programa.

En esta ocasión, la traición estuvo liderada por Sergio Mayer Mori, quien ganó el duelo de la salvación entre nominados, y decidió otorgarla a Alberto ‘El Patrón’ Del Río. Por su parte, el cantante tomó la decisión de mandar a Eleazar Gómez a la placa.

Asimismo, mediante el beneficio de la "doble traición", implementado desde la semana pasada, Eleazar nominó a César Doroteo, dejando la placa de 5 nominados integrada por:

  • Kim Shantal
  • Alfredo Adame
  • Kike Mayagoita
  • Eleazar Gómez
  • César Doroteo

Lee también

Sergio salvó a Alberto del Río. Foto: @PrideOfMexico (X)
Sergio salvó a Alberto del Río. Foto: @PrideOfMexico (X)

Los mejores memes que dejó la sexta noche de traición en La Granja VIP

La noche de traición, a manos de Sergio y luego de Eleazar, dejó una ola de memes en redes sociales. Las y los internautas acudieron a las plataformas para expresar su más sinceras opiniones respecto a lo ocurrido, desatando un trending topic en México.

Los usuarios rápidamente expresaron el apoyo a sus participantes nominados favoritos.

Memes de La Granja VIP. Foto: X
Memes de La Granja VIP. Foto: X

Otros destacaron el enfrentamiento que tuvieron Eleazar y Teo, en el que el actor le dijo que él "no representa a nadie".

Lee también

Por otro lado, algunos publicaron memes haciendo referencia a su deseo de que Eleazar ya salga de la granja.

Memes de La Granja VIP. Foto: X
Memes de La Granja VIP. Foto: X

Los internautas no desperdiciaron esta oportunidad para mencionar cómo consideran que hay "favoritismo" muy obvio hacia Sergio.

Memes de La Granja VIP. Foto: X
Memes de La Granja VIP. Foto: X

Unos internautas expresaron su apoyo para Eleazar, diciendo que todos "merecen una segunda oportunidad".

Memes de La Granja VIP. Foto: X
Memes de La Granja VIP. Foto: X

Por último, algunos trolearon a La Bea por su pijama.

Memes de La Granja VIP. Foto: X
Memes de La Granja VIP. Foto: X

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]