La Granja VIP: los mejores memes que dejó la sexta noche de traición

Las tensiones en La Granja VIP, el nuevo reality show de TV Azteca, se van acumulando mientras los participantes se adentran en la sexta semana del programa.

En esta ocasión, la traición estuvo liderada por Sergio Mayer Mori, quien ganó el duelo de la salvación entre nominados, y decidió otorgarla a Alberto ‘El Patrón’ Del Río. Por su parte, el cantante tomó la decisión de mandar a Eleazar Gómez a la placa.

Asimismo, mediante el beneficio de la "doble traición", implementado desde la semana pasada, Eleazar nominó a César Doroteo, dejando la placa de 5 nominados integrada por:

Kim Shantal

Alfredo Adame

Kike Mayagoita

Eleazar Gómez

César Doroteo

Lee también Encuentro entre Belinda y Cazzu desata épica ola de memes; así reaccionaron en X

Sergio salvó a Alberto del Río. Foto: @PrideOfMexico (X)

Los mejores memes que dejó la sexta noche de traición en La Granja VIP

La noche de traición, a manos de Sergio y luego de Eleazar, dejó una ola de memes en redes sociales. Las y los internautas acudieron a las plataformas para expresar su más sinceras opiniones respecto a lo ocurrido, desatando un trending topic en México.

Kim Shantal cometió el error de creer en Sergio Mayer mori, al final terminó dándole la espalda por salvar a el patrón #LaGranjaVIP pic.twitter.com/JO7KcWR7Zx — Don Sincero (@Patan_Principe) November 22, 2025

Los usuarios rápidamente expresaron el apoyo a sus participantes nominados favoritos.

Memes de La Granja VIP. Foto: X

Otros destacaron el enfrentamiento que tuvieron Eleazar y Teo, en el que el actor le dijo que él "no representa a nadie".

Pues a mí Teo si me representa y se chingan!!!!!!!

Que frustrante y estresante estár soportando a un borracho violento paranoico y ser el adulto para no hacer el pleito más grande

TEO SI ME REPRESENTA https://t.co/0rqFBTuQEL#LaGranjaVIP #aztecauno#TeoSeQueda #TeamTeo pic.twitter.com/HaGIQcI1IQ — Mr Sour Candy 🍬 (@MrDiegoPerez11) November 22, 2025

Lee también Disney lanza tráiler de “Hoppers”: ¿cuándo se estrena la nueva película animada?

Por otro lado, algunos publicaron memes haciendo referencia a su deseo de que Eleazar ya salga de la granja.

Memes de La Granja VIP. Foto: X

Los internautas no desperdiciaron esta oportunidad para mencionar cómo consideran que hay "favoritismo" muy obvio hacia Sergio.

Memes de La Granja VIP. Foto: X

Unos internautas expresaron su apoyo para Eleazar, diciendo que todos "merecen una segunda oportunidad".

Memes de La Granja VIP. Foto: X

Por último, algunos trolearon a La Bea por su pijama.

Memes de La Granja VIP. Foto: X

También te interesará:

Miss Universo 2025: ¿cuánto cuesta la corona de Fátima Bosch?

¿Quién es Edson Andrade, joven que impulsó la marcha de la Generación Z?

¿Cómo saber si mi perro o gato tienen frío en casa? Conoce las claves

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu